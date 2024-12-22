Зарплати українців зменшаться: стало відомо, що буде з виплатами 2025 року

Зарплати українців зменшаться.Нардепка розповіла, що буде з виплатами у 2025 році. Однак, гроші на пенсії у держави в наступному році є. Про це заявив сам Зеленський. Що буде з "мінімалкою" та прожитковим мінімумом, чи чекати на індексацію пенсій та через що зарплати українців стануть меншими.

Про це розповіла у ексклюзиві TSN.UA Вікторія Панченко.

Зарплати зменшаться

Всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності законом про підвищення податків. Про це повідомила народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Київ24". Вона пояснила, що чистий дохід "на руки" стане меншим. "Абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці — це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках — все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%".

Історичне підвищення податків

Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Закон про історичне підвищення податків мав би набути чинності 29 листопада. Текст закону навіть опублікували в онлайн-версії парламентської газети "Голос України".

Однак, потім документ був видалений. Пізніше Данило Гетманцев – голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики – повідомив, що закон набуде чинності з 1-го грудня. Основні зміни: ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% для всіх доходів громадян. Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка податку на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи, а для I, II та IV груп — 10% від розміру мінімальної зарплати. Раніше ведуча ТСН тиждень Алла Мазур також пояснювала, що зміниться у сплаті податків після набрання чинності закону.

Однак, в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору, а саме: Збройні сили України, Національна гвардія, Служба безпеки України. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.

"Мінімалка" без змін

Нагадаємо, 2025 року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень, а прожитковий мінімум — 2920 гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше, проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною. Саме тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак, про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться.

"На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% - до 8 000 гривень".

Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки", що деякі мінімуми у соціальному секторі залишатимуться без змін. Йдеться, зокрема, про: мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, мінімальну пенсію. Тобто наступне збільшення цих показників може відбутися у 2028 році.

Гроші на пенсії є

Однак, всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

Індексація пенсій

Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде. За словами експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%/ Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3000 гривень індексація на 12% відчувається слабо.

Пенсію можуть забрати

Водночас, у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов’яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад у ПФУ.

Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, пенсії можуть підвищити від 10 до 17%.

Трудовий стаж

Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 2025 році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має бути мінімум 32 роки стажу; у 63 роки - від 22 до 32 років стажу; у 65 років - мінімум 22 роки стажу. Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію.

Пенсійна реформа

У 2025-му році на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. "Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати.

Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ.

Нагадаємо, у 2025 році пенсіонери, зокрема чорнобильці, отримають додаткові надбавки до пенсій понад 2 тисячі гривень.

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