Зарплати українцям перерахують: стали відомі нові розміри 

Від 1 січня 2024 року в Україні підвищать мінімальну зарплату – з 6700 до 7100 грн. Цього року перераховувати зарплати не стали навіть в умовах все ще високої інфляції через складний фінансовий стан.

Про це пише видання OBOZ.UA.

"Бюджет так і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному ЄСВ. Безпосередньо має збільшитись зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги", – сказала виданню кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко.

Наразі українці мають заробляти не менше 6700 грн на місяць. Це встановлений законодавством рівень для тих, хто працює повний робочий день. Але цього замало.

Так, у січні 2022 року в Україні мінімальна зарплата становила 6500 грн. Сукупний рівень інфляції протягом двох років становить 37,2%. Тобто заробітна плата мала вирости до 8918 грн тільки для того, щоб компенсувати зростання цін. Але й до повномасштабної війни та різкої інфляції мінімальна зарплата в Україні була меншою за реальну потребу.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата українців впала майже на 1500 гривень за третій квартал 2023 року. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Цей показник відрізняється від інформації Держстату. Середня зарплата у II кварталі 2023 року, за даними відомства, становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше проти аналогічного періоду 2022 року.

Де зарплати зросли найменше

Найменше зростання середньомісячної заробітної плати Держстат фіксує в галузі охорони здоров’я. Там збільшилися оклади лише на 9,2% — до 14 566 гривень.

А в освітній галузі — на 9,4%, тобто — до 13 027 гривень.

У сфері творчості, мистецтва та розваг — лише на 12,1%, до 11 108 гривень.

Найменший показник щодо підвищення окладів мають працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.

Падіння зарплат в Україні — дані Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.

За інформацією ПФУ, за 2023 рік середня зарплата в Україні зросла на 8,4%.

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року: сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюдже на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то від 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

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