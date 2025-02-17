Зарплати в ІТ: падіння доходів, скорочення працівників та перспективи галузі

Скорочення, жорстка конкуренція та падіння зарплат стають реальністю для багатьох ІТ-спеціалістів. Tech Lead та Architect втратили в зарплатах, а General QA зросли в доходах. Хто втрачає найбільше, а кому вдалося зберегти доходи? Які перспективи для ІТ 2025 року?

Українська ІТ-індустрія переживає непрості часи: скорочення персоналу, посилення конкуренції та нестабільність ринку змушують компанії переглядати зарплатні бюджети. Попри це, рівень оплати праці в галузі все ще залишається одним із найвищих.

Як змінилися зарплати розробників, тестувальників і менеджерів протягом року? Чи зможе ІТ утримати статус найбільш високооплачуваної сфери? Розбираємося в тенденціях та прогнозах.

Які професії мають найбільші зарплати?

Зарплати у сфері ІТ вказані у доларах. Оскільки це міжнародна індустрія, долар слугує універсальною валютою, яка дозволяє уникнути валютних ризиків і спрощує фінансові розрахунки.

Розробники в українському IT-секторі – одні з найбільш високооплачуваних спеціалістів. Проте, динаміка їхніх зарплат вказує на загальну тенденцію до зниження. Такі результати опитування DOU, найбільшої ІТ-спільноти в Україні.

Розробники рівня Tech Lead (відповідає за технічні рішення та архітектуру проєкту) та System Architect (проєктує загальну структуру та взаємодію компонентів програмного забезпечення) станом на червень 2024 року були єдиними спеціалістами, чия зарплата зросла порівняно з груднем 2023-го (на $200 та $325 відповідно). Тоді як розробники рівня Team Lead (керує командою розробників, координує їхню роботу) зазнали найбільшого падіння заробітної плати серед інших фахівців – мінус $175.

Станом на грудень 2024-го найбільше заробляли System Architect, однак їхня медіанна за пів року знизилася на $325 − до $6500 (272 тис. грн).

Середні зарплати українських ІТ-спеціалістів станом на грудень 2024 року:

System Architect − $6500 (272 тис. грн) − мінус $325.

Technical Lead – $5600 (234 тис. грн) – мінус $100.

Team Lead – $5000 (208 тис. грн).

Senior (досвідчений працівник) SE – $4500 (188 тис. грн) – мінус $200.

Middle (працівник із середнім досвідом) SE – $2450 (102 тис. грн) – мінус $50.

Junior (початківець) SE – $900 (38 тис. грн) – мінус $35.

Intern/Trainee (стажер або початківець, що проходить навчання в компанії) SE – $400 (17 тис. грн) – плюс $63.

Доходи менеджерів в ІТ, порівняно з розробниками, залишаються на стабільно високому рівні, свідчать результати зарплатного опитування DOU. Проте і тут помітна тенденція до зниження зарплати у деяких категоріях:

Engineering Manager (керує командою інженерів) – $6000 (250 тис. грн) − мінус $100.

Chief Product Officer (відповідає за розвиток продукту на стратегічному рівні) – $5500 (230 тис. грн).

Head of Product (керує продуктовою стратегією та розвитком, координує роботу продакт-менеджерів) – $4750 (198 тис. грн).

Program Manager (координує кілька взаємопов’язаних проєктів) – $4200 (175 тис. грн).

У Delivery Managers (забезпечує своєчасну та якісну реалізацію проєктів) зарплата зараз на тому ж рівні, що була на початку повномасштабного вторгнення – $4500 (188 тис. грн).

Продуктові менеджери мають дещо більші доходи, ніж проєктні:

Junior Product Manager – $1478 (62 тис. грн).

Junior Project Manager – $1000 (42 тис. грн).

Middle Product Manager – $2930 (122 тис. грн), плюс $430.

Middle Project Manager – $2193 (92 тис. грн), плюс $200.

Senior Product Manager – $4250 (178 тис. грн), мінус $125.

Senior Project Manager – $3600 (150 тис. грн).

Отож, у відсотковому співвідношенні, джуніори можуть розраховувати на зарплату на 43% вищу в продукт-менеджменті, ніж у проджект. У спеціалістів Middle та Senior різниця в зарплаті дещо менша – на 35% та 14%.

Technical Project Manager (керує технічними проєктами, координує команду розробників і забезпечує виконання технічних вимог) має дохід $4000 (167 тис. грн). Проте ця сфера має високий розкид зарплат залежно від досвіду фахівця.

Останні зміни на ринку праці, згідно з опитуванням DOU про QA-спеціалістів (тестувальники) в Україні, демонструють найбільш неоднозначні тенденції. За останні пів року майже всі тайтли Automation QA (тестує програмне забезпечення за допомогою автоматизованих тестів) знизилися у доходах:

Senior QA – $4000 (167 тис. грн), мінус $200.

Middle QA – $2300 (96 тис. грн), мінус $83.

Junior QA – $900 (38 тис. грн).

Натомість, досвідчені фахівці General QA (відповідає за загальну якість продукту, контролює тестувальні процеси) зросли в доходах:

Senior – $3460 (145 тис. грн), плюс $260.

Middle – $2000 (84 тис. грн), плюс $100.

Зарплата у Junior знизилася на $25 – до $975 (41 тис. грн).

Зарплати Manual QA (забезпечує якість продукту шляхом здійснення ймовірних дій користувача вручну) практично не зазнали змін:

Senior – $2890 (120 тис. грн), мінус $110.

Middle – $1600 (67 тис. грн).

Junior – $800 (33 тис. грн).

Чого очікувати 2025 року?

Українська ІТ-індустрія 2025 року зіткнеться із серйозними викликами. Глобальний тренд IT-компаній – скорочення працівників. За даними дослідження DOU, у 50 найбільших IT-компаніях України кількість працівників зменшилася на понад 10 тисяч осіб. Основна причина – легалізація за кордоном та перебування на бенчі (тимчасово без активного проєкту, але в штаті компанії).

Наприклад, продуктова українська ІТ-компанія SQUAD оголосила про скорочення 130 спеціалістів, що становить 15% команди в Україні.

У MacPaw скоротили 120 спеціалістів, а це – 20% команди.

Продуктова ІТ-компанія airSlate скоротила близько 100 працівників.

Ситуація ускладнюється мобілізаційними ризиками та демографічними проблемами. Через високу конкуренцію та зниження зарплат джуніорам може бути важче знайти роботу, а досвідчені фахівці стикаються з високими вимогами для підвищення. Водночас, у продуктових компаніях та менеджменті все ще залишаються можливості для кар’єрного зростання.

Проте 2025 року очікується поступове відновлення економіки. За даними Міністерства економіки України, прогнозується зниження інфляції та стабілізація макроекономічних показників. Вплив цього на ІТ поки невизначений та може бути обмеженим через глобальну ситуацію на технологічному ринку та попит на українські послуги.

Незважаючи на ризики, початок 2025 року став найактивнішим періодом для ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними DOU про кількість вакансій, вона сягнула рекордні 6445 – найбільше від лютого 2022 року. Деякі ІТ-категорії вперше перевищили довоєнний рівень - Architect, Design, Product Manager, SEО (проводить оптимізацію під пошукові системи). Рекордне зростання заявок свідчить про відновлення активності бізнесу після кризи 2023-2024 років.

Попри зростання вакансій, кількість кандидатів і відгуків також досягла свого рекорду. Число відгуків на вакансії наразі має рекордні 124 тисячі. Високий рівень конкуренції показує Front-end (створює видиму для користувача частину веб-сторінки), QA, Design, Project Manager. Це означає, що компанії шукають працівників ретельніше, а джуніори та менш досвідчені спеціалісти стикаються з більш жорстокими вимогами.

Ринок ІТ залишається нестабільним, проте динаміка позитивна та деякі тенденції свідчать про відновлення та стабілізацію для українського ринку ІТ. Водночас, глобальні ризики залишаються вагомими факторами, що можуть стримувати розвиток галузі.

Авторка: Інна Омелянчук

Читайте також: