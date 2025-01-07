Зарплати в Україні стрімко зростають, але є нюанс – новий огляд Нацбанку

Окрім того, що інфляція в Україні й надалі пришвидшується, а саме до 11.2% р/р у листопаді 2024-го та перевищила траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року, зарплати в країні у більшості видів економічної діяльності наразі вищі, ніж були до початку повномасштабної війни.

Про це свідчить новий макроекономічноий та монетарний огляд Нацбанку.

Згідно зі звітом, головною причиною зростання зарплат в Україні є дефіцит кадрів.

"‎Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними ДССУ, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні – на 14.2% р/р (зарозрахунками НБУ згідно з даними ДССУ)"‎, – йдеться в огляді Нацбанку.

Зарплати в Україні надалі зростають високими темпами Фото Нацбанку.

Експерти додають, що в більшості видів економічної діяльності зарплати вищі, ніж були у ІІІ кварталі 2021 року (тобто, до повномасштабної війни). Винятком є сфера освіти та сфера мистецтва.

З огляду на непрямі показники, зростання зарплат було зафіксовано і у IV кварталі 2024 року.

Зазначимо, що останнім часом фахівці все частіше акцентують увагу на дефіциті працівників, який зумовлений виїздом людей з України та мобілізацією.

Причини дефіциту кадрів в Україні

В НБУ, із посиланням на дані ООН, зауважують, що кількість мігрантів за межами України станом на середину грудня 2024 рокустановила 6.8 млн осіб. При цьому адаптація українських мігрантів закордоном зростає.

"Кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями насамперед через сезонний чинник. Водночас у річному вимірі їх зростання пришвидшилося, що свідчить про подальше збільшення як пропозиції, так і попиту на робочу силу. Незважаючи на певне зростання пропозиції робочої сили, її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств", – йдеться в огляді Нацбанку.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро. Фахівці назвали конкретну суму.

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