Зарплати в Україні: у травні знижуються оклади у більшості сфер

Зарплати в Україні: у травні знижуються оклади у більшості сфер

Чим довше триває війна, тим складніше компаніям утримувати й обсяги ділової активності, й розмір заробітної плати своїх працівників.

Під час війни український бізнес оптимізує витрати. Часто це відбувається за рахунок зарплат.

Падіння медіанної зарплати в Україні у травні склало від 9% до 58%.

Тож, огляд заробітних плат, що пропонують у відкритих вакансіях у травні, свідчить, що у більшості професійних сфер триває зниження заробітних плат.

Українські компанії озвучують, що в умовах війни одним з головних завдань для них є утримання та підтримка діючих працівників, повідомили дослідники експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Проте більшість з тих підприємств та організацій, що працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітні плати на довоєнному рівні. Новим працівникам, яких наймають компанії, пропонують зарплати теж нижчі, аніж це було до війни.

Де платять найменше

Найменші зарплати пропонують у таких сферах:

безпеки (9 200 грн),

туризмі, готельному, ресторанному бізнесі (9 500 грн),

початок кар’єри, студенти (10 300 грн),

видобуток сировини (в середньому 11 000 грн),

спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн),

банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).

Як вже повідомлялося раніше, найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, краси та спорту, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій. В переважній більшості вакансій в цих професійних сферах заробітна плата не озвучена.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні склало від 9% до 58%.

Найбільше зарплати знизилися у наступних сферах

видобуток сировини (-58%),

інсталяція та сервіс (-56%),

безпека (-49%).

Відчутне зниження зарплат у відкритих вакансіях в травні, порівнюючи з квітнем, відбулося також для спеціалістів без досвіду роботи та студентів (-56%), робітничого персоналу (-46%), фахівців сфери консультування (-46%), будівництва та нерухомості (-44%), працівників сфери туризм, готелі, ресторани (-32%). Не обійшло зниження зарплат також працівників транспортної сфери та логістики (-27%), адміністративний персонал (-21%), сферу продажів (-20%), банківських працівників (-17%), а також спеціалістів сфери мистецтво, розваги, мас-медіа (-9%).

В кого зарплати підвищилися

Справедливим буде зазначити сфери, в яких зарплати або утрималися та тому ж рівні, що і в попередньому місяці, або трохи підвищилися.

У сфері автомобільного бізнесу, не зважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у відкритих вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

У сферах виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні).

Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства, цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли пропонували в середньому 17 500 грн.

Підвищилися середні зарплати у відкритих вакансіях для HR-ів (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні). Відчутно збільшилися пропоновані зарплати для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

Додамо, що в червні доплату до пенсії отримає майже мільйон українців: хто одержувачі і які суми нараховані

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