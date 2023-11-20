Зарплати в Україні: у яких сферах платять найбільше і чого очікувати 2024 року 

Українці можуть розраховувати на те, що наступного року зароблятимуть більше.

Українці 2023 року почали заробляти більше, незважаючи на війну та економічні потрясіння, спричинені воєнним часом.

Очільник комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату, повідомив, що в першій половині 2023 року зарплата українців становила 16,3 тисячі гривень.

"Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 436 гривень, у другому — 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата в першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 гривень", — зазначив він.

За даними Гетманцева, високі середньомісячні зарплати зберігаються в таких секторах економіки:

інформація та телекомунікації — 36 544 гривень;

фінансова та страхова діяльність — 32 944 гривень;

авіаційний транспорт — 28 177 гривень;

професійна, наукова і технічна діяльність — 21 862 гривень;

державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — 20 506 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року: сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюдже на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то від 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

Читайте також: