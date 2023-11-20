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Зарплати в Україні: у яких сферах платять найбільше і чого очікувати 2024 року 

Зарплати в Україні: у яких сферах платять найбільше і чого очікувати 2024 року 

Ринок праці в Україні зростає / Фото: ТСН.ua

Українці можуть розраховувати на те, що наступного року зароблятимуть більше. 

Українці 2023 року почали заробляти більше, незважаючи на війну та економічні потрясіння, спричинені воєнним часом. 

Очільник комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату, повідомив, що в першій половині 2023 року зарплата українців становила 16,3 тисячі гривень.

"Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 436 гривень, у другому — 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата в першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 гривень", — зазначив він.

За даними Гетманцева, високі середньомісячні зарплати зберігаються в таких секторах економіки:

  • інформація та телекомунікації — 36 544 гривень;
  • фінансова та страхова діяльність — 32 944 гривень;
  • авіаційний транспорт — 28 177 гривень;
  • професійна, наукова і технічна діяльність — 21 862 гривень;
  • державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — 20 506 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року: сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюдже на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то від 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься. 

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

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