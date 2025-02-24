Зарплатні бонуси та пільги: про які виплати від роботодавця ви маєте право просити 2025 року

Від гарантованих законом виплат до гнучких умов праці та розширених соціальних пакетів – розбираємося, що ви можете вимагати від роботодавця, щоб забезпечити собі найкращі умови праці.

2025 року, коли конкуренція за таланти зростає, знання про зарплатні бонуси та пільги стають ключовим фактором під час вибору роботи.

Законодавчо гарантовані виплати

Конституція України та трудове законодавство чітко визначають базові виплати, які роботодавець зобов'язаний забезпечити працівнику. До них належать:

мінімальна заробітна плата,

оплата часу простою не з провини працівника,

компенсація за затримку розрахунку під час звільнення,

оплата роботи в надурочний час та у святкові дні,

оплата щорічної відпустки (мінімум 24 календарні дні),

оплата лікарняних.

Важливо, що право працівника на ці виплати гарантоване законом, і в разі їхнього порушення працівник може звернутися до суду.

Додаткові бонуси та премії у сучасних компаніях

Сучасні компанії все частіше використовують цифрові HRM-рішення для управління системою бонусів та мотивації працівників. Зокрема, є платформи, які автоматизують процеси управління персоналом, зокрема розрахунки бонусів та оцінку ефективності співробітників. Завдяки подібним системам роботодавці можуть прозоро та об'єктивно визначати, хто з працівників заслуговує на премію, а самі співробітники – чітко розуміти критерії оцінювання їхньої роботи.

За словами радниці юридичної фірми Інеси Летич, компанії зазвичай залишають за собою право виплачувати бонуси в добровільному порядку.

"За такого підходу роботодавець і працівник розуміють, що бонуси є заохочувальною виплатою, тобто, рішення про виплату ухвалюється, з огляду на результати роботи працівника і рівень його трудової дисципліни. Водночас законодавство дозволяє закріпити в трудовому договорі, що бонуси будуть виплачені обов’язково, наприклад, за досягнення певних показників роботи (КРІ)", – пояснює Летич.

Розширений соціальний пакет як стандарт ринку

"Сьогодні на ринку соціальних послуг України відбуваються суттєві зміни у формуванні пакетів", – розповіла трейд-маркетолог підрозділу міжнародного дистриб'ютора Тетяна Моісеєва. За її аналізом, впроваджена компанією система компенсацій та вигод, що сягає 72 000 грн на рік, виходить за межі стандартних пропозицій на ринку.

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PR-менеджерка кадрового порталу Вікторія Білякова підтверджує тенденцію до розширення соціальних пакетів: "Якщо говорити загалом про ринок праці, запит на бонуси та бенефіти у вакансіях суттєво зріс після повномасштабного вторгнення. Це зумовлено дефіцитом кадрів, який є основним викликом для роботодавців сьогодні".

Вона додає, що компанії, які пропонують дистанційну роботу, отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку. Це свідчить про те, що найбільшим бонусом для шукачів є саме можливість працювати віддалено.

Гнучкі умови праці як новий стандарт

В умовах затяжної війни український ринок праці зазнав значних трансформацій, зокрема щодо гнучких форм зайнятості. Згідно з даними Міністерства економіки України, 60% роботодавців стикаються з проблемою пошуку кваліфікованих працівників, що спонукає їх до впровадження альтернативних форм зайнятості.

"Людям потрібні не печиво чи кава в офісі, а конкретні дієві бонуси, як-от можливість навчатися коштом компанії, надання техніки, компенсації за вивчення англійської чи хобі. Також є запит на бенефіти, пов'язані з ментальним здоров'ям: лекції від фахівців, виїзні ретрити, кімнати для медитацій", – зазначає Вікторія Білякова.

Результати опитування Work.ua в червні 2024 року. У ньому взяли участь понад 2000 шукачів і понад 1000 роботодавців / Фото: Work.ua

Найпоширеніші бонуси та премії у вакансіях

Відповідно до аналітики Work.ua, серед найпопулярніших бонусів 2025 року залишаються:

Медичне страхування – страхові пакети для працівників та їхніх сімей.

– страхові пакети для працівників та їхніх сімей. Оплата навчання та професійного розвитку – компенсація курсів, тренінгів, сертифікацій.

– компенсація курсів, тренінгів, сертифікацій. Гнучкий графік роботи – можливість самостійно коригувати робочий час.

– можливість самостійно коригувати робочий час. Додаткові дні відпустки – понад стандартні 24 дні.

З початком повномасштабної війни роботодавці також почали вказувати у вакансіях про наявність укриття в офісі, генераторів у разі відключення світла, консультації корпоративного психолога для співробітників.

Зарплата – не головне: що мотивує працівників 2025 року?

"Бонуси сьогодні – це не просто фінансова мотивація, а й механізм утримання цінних кадрів. Коли компанія має прозору систему винагороди, працівники відчувають, що їхню працю оцінюють справедливо, а це безпосередньо впливає на рівень залученості та продуктивності", – зазначає Інеса Летич.

Найбільш затребуваними перевагами серед кандидатів, окрім підвищення зарплати, є:

Гібридний формат роботи.

Компенсація витрат на навчання та хобі.

Додаткові дні відпустки.

"Очікування кандидатів не завжди збігаються з тим, що пропонують роботодавці. Але компанії, які розуміють запити фахівців і пропонують релевантні бенефіти, мають більше шансів залучити й утримати кращих працівників, – зазначає Вікторія Білякова. – Ми бачимо, що кандидати дедалі більше цінують можливість гнучкої роботи, соціальні ініціативи компаній та навчання як частину кар'єрного розвитку".

Авторка: Дар'я Бухаріна

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