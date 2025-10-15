ТСН у соціальних мережах

Зарплати близько 100 тисяч гривень: де в Україні можна стільки заробляти

Високі зарплати близько 100 тис. грн в Україні пропонують не лише в IT-галузі. Окрім того, роботодавці знижують вимоги до кандидатів через нестачу кваліфікованих кадрів.

Гроші в гаманці

Гроші в гаманці / © Pexels

Середня зарплата в Україні нині становить близько 23 тис. грн — це на 2000 грн більше, ніж торік. Водночас деякі фахівці отримують значно більше — близько 100 тис. гривень на місяць.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, повідомляє «РБК-Україна».

За її словами, середня зарплата у вакансіях, розміщених на Єдиному порталі служби зайнятості, становить 23 тис. грн, що на 2000 грн більше, ніж 2024 року.

Найвищі зарплати сьогодні пропонують у галузях безпеки й оборони, IT, нерухомості, зв’язку, автомобільному бізнесі, HR та страхуванні.

Хто в Україні заробляє близько 100 тис. грн?

За словами Жовтяк, зарплати близько 100 тис. грн в Україні платять не лише працівникам ІТ-галузі.

«До 100 тисяч і вище можуть заробляти інженери-програмісти, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, водії-далекобійники, машиністи крану, менеджери різного рівня, автоелектрики-діагности — 80-90 тисяч гривень, автослюсарі, рихтувальники — від 80 тисяч гривень», — розповіла директорка Держслужби зайнятості.

Вона зазначила, що знайти високооплачувану роботу без досвіду складно, проте можливість підвищити дохід реальна.

«Якщо працівник добре себе зарекомендує, роботодавець не захоче втрачати такого спеціаліста», — наголосила вона.

Жовтяк також відзначила, що на ринку праці спостерігається тенденція до зниження вимог до кандидатів через нестачу кваліфікованих кадрів.

«Роботодавці готові йти назустріч — переглядати графік, умови праці, пропонувати соціальний пакет і страхування», — додала чиновниця.

До слова, раніше повідомлялося, що найвищі зарплати в Україні пропонують у сфері IT, де DevOps engineer отримує в середньому 85 тис. грн. Значні винагороди також на керівних посадах: директор з маркетингу (78,5 тис. грн) та фінансовий директор (70 тис. грн). Від 60 тис. грн пропонують стоматологам та тімлідам.

Зауважимо, за оцінкою фінансиста Богдана Яремчика, для справді комфортного життя в Україні та фінансової незалежності потрібен дохід, який значно перевищує середній. Експерт визначає оптимальний рівень так: 40-50 тис. грн на місяць для одинаків, 80 тис. грн — для сім’ї з однією дитиною і не менше 100 тис. грн — для родини з чотирьох осіб.

