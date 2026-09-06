Зарплати понад 200 тисяч гривень: у яких сферах в Польщі платять найбільше

Де у Польщі найвищі зарплати / © Unsplash

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У Польщі в окремих економічних галузях рівень заробітків здатний перетинати позначку у 200 тисяч гривень у перерахунку за курсом Нацбанку України. Найвищі зарплати пропонують у видобувній промисловості, а також у технологічних секторах, що опікуються комп’ютерною інфраструктурою, обробкою великих масивів даних та хостингом.

Про це пише «Експерт».

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Польський ринок праці: де можна заробити понад 200 тисяч гривень

Для об’єктивної оцінки реального ринку праці аналітики застосували показник медіанної зарплати. Він детально відображає середину розподілу доходів: рівно половина персоналу заробляє більше від цієї межі, а інша половина — менше.

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На початку 2026 року абсолютними лідерами за розмірами зарплат у Польщі стали компанії видобувної промисловості. Пліч-о-пліч із ними за доходами йдуть фахівці, які спеціалізуються на управлінні вебсторінками, хостингу та збереженні даних.

У низці згаданих напрямків щомісячні виплати в перерахунку впевнено долають бар’єр у 200 тисяч гривень. Таке стрімке зростання виплат зумовлене колосальним попитом на висококласних спеціалістів і відчутним браком кваліфікованих кадрів.

В умовах, коли працедавці змушені вести жорстку боротьбу за обмежену кількість професіоналів, їм доводиться постійно збільшувати зарплати. Тільки такий підхід дає змогу залучати нові кадри та утримувати досвідчених працівників.

Водночас у Польщі є чимало сфер, де зарплати стоять на значно нижчому рівні. Зокрема, найскромніші доходи фіксують у секторах охорони та детективних послуг.

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Порівняно низькі оклади в цих галузях пояснюються високою пропозицією з боку шукачів роботи. Коли на ринку є надлишок вільних кандидатів, у бізнесу відсутні стимули для суттєвого підвищення зарплат.

Попри це, польські працедавці зберігають стабільну потребу у кваліфікованих працівниках одразу для кількох базових галузей. Експерти аналітичних центрів прогнозують, що вже в другій половині року загальна динаміка на ринку праці поступово демонструватиме позитивні зміни.

Скільки дівчина заробила на полуниці у Німеччині

Нагадаємо, відома польська блогерка Агата Вітонь вирішила перевірити, скільки можна заробити на зборі полуниці в Німеччині. Вона працювала 33 дні поспіль без вихідних, провівши на полі загалом 310 годин. За погодинної ставки 13,90 євро її заробіток брутто склав 4309 євро (224 тисячі гривень).

Після вирахування витрат на житло (10 євро на день — 330 євро), авансу на особисті потреби (200 євро), а також витрат на зворотну дорогу з братом (96 євро за пальне та 58 злотих за автобан), її чистий дохід становив 3633 євро. Це приблизно 194 тисячі гривень або 15 336 польських злотих.

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Опубліковані результати викликали дискусію в мережі. Частина користувачів назвала таку суму чудовим результатом за місяць роботи для молоді, тоді як інші зазначили, що виснажлива фізична праця протягом сотень годин підриває здоров’я і не варта таких грошей.

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