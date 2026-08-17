Зарплати в Польщі здивували: хто отримує найбільше, а кому платять копійки

Зарплати в Польщі / © Unsplash

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На початку 2026 року середня зарплата в Польщі майже досягла позначки в 10 тисяч злотих — це близько 120 тисяч гривень. Але попри це, для більшості людей, які працюють у Польщі, такі цифри залишаються лише красивою статистикою. Хто отримує найвищі зарплати в сусідній країні?

Про це повідомляє Oboz.

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Середня зарплата в Польщі зросла до 120 тисяч гривень

У лютому 2026 року медіанний дохід половини працівників країни не перевищував 7 690 злотих — 92,3 тис. грн до відрахування податків.

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Експерти міжнародної компанії з працевлаштування кажуть, що суха усереднена статистика більше не відображає реальності, а роботодавцям не варто орієнтуватися лише на один показник.

Сьогодні рівень доходів у сусідній країні визначають три ключові фактори: масштаб підприємства, дефіцит конкретних спеціалістів та їхній професійний рівень.

Вирішальну роль відіграє і сам сектор економіки. Найвищі зарплати фіксують у видобувній промисловості, ІТ-інфраструктурі, сфері обробки даних, хостингу та веб-управлінні.

Найменше у Польщі отримують люди в галузі з низькою вартістю праці та високою пропозицією кандидатів — зокрема, охоронні й детективні послуги.

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«Різниця між такими секторами пояснюється не лише рівнем кваліфікації. Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників», — розповіли фахівці.

Найбільший попит на кадри зараз спостерігається у сферах, орієнтованих на внутрішнього споживача: HoReCa (готелі та ресторанний бізнес), харчовій промисловості, роздрібній торгівлі й логістиці. Саме ці напрямки формують і основні вакансії для іноземних працівників.

Натомість переробна промисловість переживає складні часи — за січень-травень чисельність персоналу тут скоротилася на 1,35% — це близько 33 тисяч робітників. Найвідчутнішого удару зазнали меблева та автомобільна галузі.

«Найглибша криза триває в окремо взятій меблевій промисловості. У травні тут працювало лише 140 тис. осіб, що на 4,1% менше у річному вимірі, а за п’ять місяців скорочення становило 3,4%. Відчутні втрати також продовжує нести автомобільна галузь. У виробництві автомобілів і комплектуючих зайнятість у травні скоротилася на 3% рік до року, до 197 тис. працівників, а за січень — травень — на 3,3%», — йдеться в повідомленні.

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У Польщі змінюють правила працевлаштування

Нагадаємо, на початку липня 2026 року польська Національна інспекція праці отримала розширені повноваження для перевірки умов працевлаштування. Метою нововведень є виявлення випадків, коли цивільно-правові угоди або B2B-контракти фактично приховують повноцінні трудові відносини.

Під час аудиту фахівці оцінюватимуть особисте виконання обов’язків, роботу під наглядом керівника та чітке визначення місця і часу праці, адже вирішальною стане фактична форма зайнятості, а не назва документа.

Контроль здійснюватиметься у два етапи: спочатку інспектор видасть офіційне розпорядження щодо усунення виявлених порушень, а в разі його ігнорування буде відкрито провадження. Це загрожує примусовим перетворенням угоди на трудовий договір або переданням справи до суду.

Для підвищення ефективності перевірок запроваджується обмін даними між податковою адміністрацією та управлінням соцстрахування, що дозволить автоматично виявляти масові заміни штатних посад на гнучкі контракти. Водночас у відомстві наголошують, що реформа спрямована не на автоматичні покарання бізнесу, а на приведення відносин у відповідність до закону.

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