Зарплати в Україні стрімко зростають: в НБУ назвали головну причину

Дефіцит кадрів в Україні, особливо кваліфікованих фахівців, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

У березні зберігалася тенденція випереджального зростання пропозиції робочої сили. Кількість кандидатів на одну вакансію становила 2, що дещо менше, ніж у лютому, проте істотно більше, ніж у березні минулого року.

За результатами опитувань Національного банку, бізнес зберігає стримані очікування щодо чисельності персоналу, хоча рівень песимізму знизився порівняно з попереднім роком. Попит на робочу силу підтримує будівельний сектор — єдиний, де очікується розширення штату. Це зумовлено сезонним поліпшенням погодних умов і активізацією робіт із відновлення доріг та інфраструктури.

За даними Державної служби статистики, у лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн. Номінальне зростання досягло 22,4% у річному вимірі, а реальне — 13,8%.

Крім цього, загальна кількість штатних працівників упродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема у галузях, пов’язаних із ВПК, зокрема у виробництві транспортних засобів.

Нагадаємо, за прогнозами економічних експертів, вже у квітні 2026 року середня зарплата в Україні може перетнути нову психологічну позначку і зрости до 30 850 грн.