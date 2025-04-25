ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
2 хв

Зарплати в Україні зростатимуть: прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує підвищення зарплат, адже попит на працівників перевищує пропозицію.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зарплата в Україні

Зарплата в Україні / © ТСН.ua

В Україні відбуватиметься подальше зростання зарплат у приватному секторі. Усе через невідповідність на ринку праці між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників в умовах пожвавлення економічної активності.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

«Це матиме найбільший проінфляційний ефект у поточному році. Проте він поступово вщухатиме разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат на прогнозному горизонті через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці», — вказано у звіті НБУ.

За даними Нацбанку, в першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали і попит, і пропозиція робочої сили: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з відповідним періодом 2024 року.

Завдяки високому попиту на працівників зменшилася частка безробітних і збільшилась кількість зайнятих — до найвищого рівня за час повномасштабної війни.

Окрім того, підприємства почали активніше залучати до ринку праці тих, хто раніше був менш представленим на ньому: студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів.

Через це покращилася ситуація з нестачею працівників, яка насамперед пов’язана з наслідками війни: міграцією, мобілізацією, посиленням диспропорцій на ринку праці.

«Проте вона залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску. Збереження значного дефіциту кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит«, — пояснили в НБУ.

Згідно з прогнозами регулятора, через зростання попиту на працівників на тлі обмеженої пропозиції відбуватиметься подальше скорочення рівня безробіття нижче 10% до кінця прогнозного періоду. Але цей процес стримуватимуть диспропорції на ринку праці, що відображатиметься в обмеженій пропозиції робочої сили відповідної кваліфікації. Це диспропорції внаслідок:

  • змін у структурі економіки,

  • зовнішня та внутрішня міграція, мобілізаційні та демобілізаційні процеси,

  • нерівномірне за регіонами та галузями відновлення.

До слова, у березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підвищення мінімальної зарплати 2025 року не передбачено.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie