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Зарплати в Україні зростатимуть: прогноз НБУ
Нацбанк прогнозує підвищення зарплат, адже попит на працівників перевищує пропозицію.
В Україні відбуватиметься подальше зростання зарплат у приватному секторі. Усе через невідповідність на ринку праці між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників в умовах пожвавлення економічної активності.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.
«Це матиме найбільший проінфляційний ефект у поточному році. Проте він поступово вщухатиме разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат на прогнозному горизонті через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці», — вказано у звіті НБУ.
За даними Нацбанку, в першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали і попит, і пропозиція робочої сили: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з відповідним періодом 2024 року.
Завдяки високому попиту на працівників зменшилася частка безробітних і збільшилась кількість зайнятих — до найвищого рівня за час повномасштабної війни.
Окрім того, підприємства почали активніше залучати до ринку праці тих, хто раніше був менш представленим на ньому: студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів.
Через це покращилася ситуація з нестачею працівників, яка насамперед пов’язана з наслідками війни: міграцією, мобілізацією, посиленням диспропорцій на ринку праці.
«Проте вона залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску. Збереження значного дефіциту кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит«, — пояснили в НБУ.
Згідно з прогнозами регулятора, через зростання попиту на працівників на тлі обмеженої пропозиції відбуватиметься подальше скорочення рівня безробіття нижче 10% до кінця прогнозного періоду. Але цей процес стримуватимуть диспропорції на ринку праці, що відображатиметься в обмеженій пропозиції робочої сили відповідної кваліфікації. Це диспропорції внаслідок:
змін у структурі економіки,
зовнішня та внутрішня міграція, мобілізаційні та демобілізаційні процеси,
нерівномірне за регіонами та галузями відновлення.
До слова, у березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підвищення мінімальної зарплати 2025 року не передбачено.