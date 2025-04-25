Зарплати в Україні зростатимуть: прогноз НБУ

Зарплата в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні відбуватиметься подальше зростання зарплат у приватному секторі. Усе через невідповідність на ринку праці між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників в умовах пожвавлення економічної активності.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

«Це матиме найбільший проінфляційний ефект у поточному році. Проте він поступово вщухатиме разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат на прогнозному горизонті через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці», — вказано у звіті НБУ.

Реклама

За даними Нацбанку, в першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали і попит, і пропозиція робочої сили: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з відповідним періодом 2024 року.

Завдяки високому попиту на працівників зменшилася частка безробітних і збільшилась кількість зайнятих — до найвищого рівня за час повномасштабної війни.

Окрім того, підприємства почали активніше залучати до ринку праці тих, хто раніше був менш представленим на ньому: студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів.

Через це покращилася ситуація з нестачею працівників, яка насамперед пов’язана з наслідками війни: міграцією, мобілізацією, посиленням диспропорцій на ринку праці.

«Проте вона залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску. Збереження значного дефіциту кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит«, — пояснили в НБУ.

Згідно з прогнозами регулятора, через зростання попиту на працівників на тлі обмеженої пропозиції відбуватиметься подальше скорочення рівня безробіття нижче 10% до кінця прогнозного періоду. Але цей процес стримуватимуть диспропорції на ринку праці, що відображатиметься в обмеженій пропозиції робочої сили відповідної кваліфікації. Це диспропорції внаслідок:

змін у структурі економіки,

зовнішня та внутрішня міграція, мобілізаційні та демобілізаційні процеси,

нерівномірне за регіонами та галузями відновлення.

До слова, у березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підвищення мінімальної зарплати 2025 року не передбачено.