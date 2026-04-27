Зарплати військових: чи змінять виплати від 1 травня 2026

Мінімальне грошове забезпечення військових в Україні — 20 130 грн. Від 1 травня підвищення не запланували. Однак захисники можуть отримати до 170 тисяч гривень.

Про це пише «Фокус».

Розмір виплат залежить від звання, посади, місця проходження служби та характеру завдань.

Чи буде підвищення зарплати військовим від 1 травня

Українські військовослужбовці отримують не «зарплату» у цивільному розумінні, а грошове забезпечення. Всі виплати передбачені нормами закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» і постанови Кабінету міністрів №168.

«Від 1 травня виплати військовим, на жаль, залишаються без змін, адже в бюджеті не було закладено окремого підвищення. Базовий рівень, як був, так і залишається», — пояснила заступниця очільника військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України Катерина Аніщенко.

Зарплата військових формується індивідуально, оскільки враховується наступне:

посадовий оклад

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу років

додаткові виплати, зокрема бойові та спеціальні доплати, які залежать від того, де саме і які завдання виконує військовослужбовець

Які доплати можуть отримати військові

Згідно із законодавством, українським військовослужбовцям передбачені такі види додаткових винагород:

30 тисяч грн — за виконання бойових або спеціальних завдань

50 тисяч грн — для військових у штабах, органах управління та командуванні

70 тисяч грн — додаткова винагорода за 30 днів на передовій

100 тисяч грн — за безпосередню участь у бойових діях, а також у випадках лікування після поранення, полону або зникнення безвісти за визначених умов

