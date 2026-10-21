Зарплати військових можуть підвищити: яке рішення ухвалив бюджетний комітет Верховної Ради

Зарплати військових можуть підвищити

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Засідання бюджетного комітету Верховної Ради України завершилося важливим проміжним рішенням щодо зарплат українських військових. Члени комітету одностайно підтримали правку №1279, яка передбачає підвищення заробітних плат українським військовим.

Про це повідомив автор правки та народний депутат Ярослав Железняк.

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Українським військовим можуть підняти зарплати: що відомо

Попри те, що за наполяганням уряду з тексту прибрали конкретний відсоток зростання зарплати, ухвалене рішення є офіційним дорученням Кабінету Міністрів переглянути поточні виплати. Ця ініціатива була врахована разом із правкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка також зобов’язує урядовців переглянути виплати військовим.

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За задумом Железняка, зарплату військових мали б підвищити на 20%, тобто на тилових посадах зарплата захисника складала б щонайменше 36 000 гривень. Проте цю правку вирішили прибрати.

Оскільки встановлення та зміна посадових окладів належать до компетенції Кабінету Міністрів і регулюються урядовими постановами, парламент обмежений у прямому впливі на цей процес.

Наступним кроком стане розгляд бюджетних правок у пленарній залі Верховної Ради під час голосування в першому читанні — орієнтовно з середини наступного тижня. Тоді стане відомо, чи підтримає Кабмін підвищення зарплат військових і на скільки збільшать суму.

Оскільки правку №1279 можуть поставити на окреме підтвердження, депутат закликав усі фракції та групи об’єднатися й забезпечити необхідну кількість голосів.

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Після голосування за пропозиції народних депутатів уряд матиме два тижні на підготовку фінального тексту державного бюджету та його повернення до Ради для остаточного схвалення.

Автори ініціативи зауважують, що на шляху до реального підвищення виплат захисникам є низка ризиків, серед яких перегляд зарплат без фактичного зростання чи посилання урядовців на брак коштів.

Однак нардепи вже запропонували рішення, де можна взяти кошти у бюджеті на підвищення зарплат військових. Зокрема, пропонується перерозподілити видатки на суму щонайменше 200 мільярдів гривень.

Зарплати військових: останні новини

Нагадаємо, анонсованого раніше підвищення зарплат українським військовим 2026 року не відбудеться. За словами народного депутата Богдана Кицака, через недостатню міжнародну допомогу в бюджеті бракує коштів, щоб підняти виплати бодай на 10 тисяч гривень, хоча поточні виплати здійснюються без затримок.

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Демократичні процедури також вимагають ухвалення урядом та Верховною Радою низки нормативно-правових актів і законопроєктів для врегулювання питань фінансування.

Збереження базової зарплати на рівні 20 тисяч гривень гостро розкритикував заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, назвавши це відвертим знущанням. На його думку, спроби розв’язати проблему разовими виплатами чи новими контрактами не діють, адже фінансова стабільність прямо впливає на моральний стан і боєздатність бійців, особливо в умовах відсутності чітких термінів демобілізації.

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