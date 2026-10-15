Зарплати зростають, а грошей дедалі менше: чому українці біднішають

Українці біднішають попри зростання зарплат / © pexels.com

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Попри офіційне зростання середньої зарплати, реальні статки українців продовжують стрімко падати. Пояснюється це доволі просто: хоч номінальні виплати й збільшуються, цінники на товари та послуги повзуть угору значно швидше.

Більше про ситуацію розповіла докторка економічних наук Людмила Черенько для «Київ24».

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Зарплати зростають, а українці масово біднішають: що відбувається

Найбільше від дисбалансу цін та зарплат потерпають працівники бюджетного сектору, чиї доходи майже не встигають за ринком. Водночас загальний показник середньої зарплати в країні підтягується вгору лише за рахунок окремих галузей, де роботодавці змушені суттєво переплачувати через гостру нестачу висококваліфікованих фахівців.

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Як зазначає докторка економічних наук Людмила Черенько, доки в країні триває війна, про відчутне зменшення рівня бідності говорити зарано. Усе тому, що левова частка соціальних видатків держави повністю тримається на підтримці міжнародних партнерів.

«Номінальна зарплата збільшується. Я думаю, що цій статистиці варто вірити. Але якщо говорити про реальні доходи, зрозуміло, вони не зростають такими темпами, особливо якщо йдеться про працівників бюджетної сфери, де зарплати зростають надзвичайно низькими темпами. Вони втрачають реальну заробітну плату, тому що ціни ростуть набагато швидше».

Падіння платоспроможності вже прямо позначається на збереженні здоров’я громадян, адже через фінансову скруту люди змушені відкладати лікування та купівлю необхідних медикаментів.

Додаткового удару по фармацевтичному ринку завдали знищені внаслідок обстрілів склади та потужності фармкомпаній.

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Ситуація, коли громадяни економлять на власному здоров’ї або чекають на кращі часи через відсутність безоплатних ліків і послуг, найбільше загрожує літнім людям, особам із хронічними недугами, а також дітям, які потребують невідкладної реабілітації. Усе це може призвести до відчутних негативних демографічних наслідків у майбутньому.

Зарплати в Україні: останні новини

Оскільки український ринок праці зіткнувся з гострим кадровим дефіцитом, правила гри тепер частіше диктує працівник. Найбільший попит, за даними Державного центру зайнятості, спостерігається на водіїв міжнародних перевезень, працівників будівельної галузі та медичний персонал.

Щоб залучити фахівців, роботодавці пропонують високі зарплати: водіям міжнародних рейсів — від 100 до 150 тис. грн, фахівцям у приватних медзакладах — 80–100 тис. грн, а будівельникам — 35–65 тис. грн.

Для порівняння, середня офіційна зарплата в країні становить близько 31 тис. грн. У Києві — понад 47 тис. грн, у регіонах реальна медіанна — 20–23 тис. грн, а найвищі заробітки фіксують в ІТ-сфері — у середньому 77 тис. грн.

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За прогнозами, протягом наступних 5–10 років найвищий попит зберігатиметься на професії, пов’язані з післявоєнною відбудовою країни — будівельників, інженерів, саперів та фахівців з гуманітарного розмінування.

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