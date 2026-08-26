Зарплати зростуть, але й ціни підуть вгору: новий прогноз НБУ на 2026 рік

Економіка України / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України очікує, що 2026 року зарплати українців зростатимуть швидше, ніж торік, однак інфляція до кінця року також прискориться.

Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті НБУ.

Реклама

За прогнозом регулятора, реальні зарплати, тобто з урахуванням інфляції, цього року можуть зрости більш ніж на 12%. Для порівняння, торік вони збільшилися приблизно на 7%.

Реклама

Чому зарплати продовжують зростати

Однією з головних причин залишається дефіцит працівників через війну та міграцію. Попри збільшення кількості шукачів роботи, бізнесу досі складно знаходити потрібних фахівців, особливо робітничих спеціальностей.

Через це компанії змушені підвищувати оплату праці, щоб залучати нових працівників і втримувати вже наявних.

Зарплати зростають як у приватному секторі, так і в державному. Водночас швидке підвищення доходів підтримує споживчий попит, а це додатково тисне на ціни.

Що буде з цінами

За останні 12 місяців товари та послуги в Україні подорожчали на 7,7%.

Реклама

НБУ очікує, що до кінця 2026 року інфляція пришвидшиться до 10%. Серед причин — дорожча електроенергія після російських атак, вищі ціни на паливо, зростання витрат бізнесу на зарплати й відновлення після обстрілів, а також послаблення гривні на початку року.

Надалі темпи зростання цін мають сповільнитися. 2027 року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6,9%, а 2028 року — повернення до цілі у 5%.

Що буде з економікою

Початок року був складним через руйнування енергетичної інфраструктури, дефіцит електроенергії, подорожчання палива та затримки міжнародного фінансування. У першому кварталі реальний ВВП України скоротився.

У другому кварталі ситуація почала покращуватися завдяки ремонтам в енергетиці, теплій погоді, роботі сонячної генерації та відновленню зовнішнього фінансування.

Реклама

За підсумками 2026 року НБУ очікує зростання реального ВВП приблизно на 1,8%. Також Україна може отримати рекордні 87 млрд доларів зовнішньої підтримки.

Якщо безпекова ситуація покращиться, у наступні роки економічне зростання може пришвидшитися приблизно до 3%.

Як НБУ радить захищати заощадження

У Нацбанку нагадують, що інфляція поступово зменшує купівельну спроможність грошей, тому значні суми не варто просто тримати готівкою.

Серед варіантів називають гривневі депозити та ОВДП. Строкові депозити зараз можуть приносити близько 15–17% річних, або приблизно 12–13% після оподаткування. Дохідність державних облігацій становить від 13% до майже 17% і не оподатковується.

За прогнозами НБУ, така дохідність наразі перевищує очікувані темпи інфляції.

Новини партнерів

Новини партнерів