Зарплати зростуть уже цього року: хто отримає надбавки

Зарплати, наголосили в уряді, підвищать тим категоріям працівників, які зараз потребують додаткової мотивації.

Олена Капнік
Гроші.

Гроші. / © Pexels

В Україні цього року запроваджують нові надбавки до заробітних плат для окремих категорій працівників — тих, хто працює в умовах підвищеного навантаження або виконує критично важливі функції.

Таке рішення ухвалив уряд у межах оновленої системи оплати праці, повідомляє «Перший бізнесовий».

Упродовж 2026-го підвищені виплати отримають медичні працівники. Зокрема, йдеться про тих лікарів, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії, екстреної допомоги та підрозділах, де навантаження залишається стабільно високим.

Надбавки передбачені для педагогів, які працюють у школах із великим контингентом учнів або беруть участь у впровадженні нових освітніх програм та реформ.

Доплати отримають соціальні працівники, що забезпечують підтримку вразливих категорій населення, а також фахівці оборонного сектору та критичної інфраструктури.

У Кабінеті міністрів зауважують, що наразі саме ці професії несуть дуже велику відповідальність і потребують додаткової мотивації. Фінансування підвищень уже закладене в державному бюджеті на 2026 рік.

Зауважимо, що надбавки встановлюватимуться у відсотках до посадового окладу, а їхній розмір залежатиме від специфіки роботи, рівня ризиків та фактичного навантаження.

Як повідомлялося, цього року на 5% зросте розмір мінімальної зарплати — від 8000 грн до 8647 грн. Також Кабмін вирішив підвищити зарплати фахівцям у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Постанова уряду набрала чинності від 1 січня. Наразі в Україні приблизно 80 тис. таких спеціалістів.

Окрім того, цього року зарплати педагогів зростуть аж на 50%. Підвищення відбуватиметься у два етапи: у січні та у вересні. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн.

