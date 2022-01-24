Засідання РНБО: Шмигаль назвав єдиний чинник, який може спричинити дестабілізацію економіки

За словами прем'єр-міністра, Україна має один із найвищих рівнів золотовалютних запасів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз для функціонування національної економіки, дестабілізувати яку, за його словами, може тільки “інформаційний та, особливо, дезінформаційний тиск”.

Про це він заявив на брифінгу після засідання Ради безпеки та оборони України у понеділок, 24 січня.

За словами Дениса Шмигаля, уряд спільно з НБУ регулює ситуацію на валютному ринку, чому сприяє один із найвищих рівнів золотовалютних запасів, які на сьогодні має Україна.

“Курс долара сьогодні 28,3, як ви всі бачите, тобто є валютний коридор, в якому він коливається. І це один із головних макроекономічних показників здорової та стабільної економіки”, - наголосив прем’єр-міністр.

Серед інших макроекономічних показників Денис Шмигаль виокремив виконання бюджету минулого року, відзначивши, що доходи зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком, та показник експорту-імпорту. “Зростання експорту товарів відбулося на 38 відсотків, зростання імпорту — на 33 відсотки”, - прозвітував очільник уряду, відзначивши, що зовнішньоторговельне сальдо покращилося втричі.

Також Денис Шмигаль повідомив, що на єдиному казначейському рахунку на цей час перебуває 55 мільярдів 115 млн грн, з яких 35 млрд — у валютному еквіваленті. “Ми не бачимо загроз зовнішніх невиплат”, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ наступного річного періоду, коли від 1 травня 2022 року закінчиться дія встановленої урядом фіксованої річної пропозиції.

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