Засновник «KLR Bus» Андрій Хоркавий: система «єЧерга» працює, але потребує вдосконалення

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За словами Хоркавого, до такого висновку дійшли під час наради із заступником міністра розвитку громад та територій України Сергієм Деркачем, що відбулася 20 червня. Особливу увагу на ній приділили форс-мажорним обставинам, які виникають у процесі перевезень — зокрема, комендантській годині, завантаженості трафіку тощо.

«На тривалих маршрутах часто виникають непередбачувані ситуації, і навіть незначне запізнення при заброньованому слоті для перетину кордону може змусити автобус чекати ще кілька годин», — пояснив Хоркавий.

Він також зазначив, що проблема ускладнюється через бронювання слотів перевізниками, які зрештою не здійснюють рейси — особливо це стосується нерегулярних перевезень. У Міністерстві розвитку громад знають про цю ситуацію і погоджуються з необхідністю її вирішення.

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«З одного боку, велика кількість рейсів — це конкуренція на ринку та зручність для пасажирів. Але критично важливим для ефективності є анулювання чинних дозволів на перетин кордону для перевізників, які не здійснювали рейси протягом останніх двох місяців», — підкреслив Хоркавий.

На його думку, це дозволить значно розвантажити пункти пропуску та скоротити час очікування автобусів у чергах. Крім того, він закликав перевізників впроваджувати програми навчання для водіїв та персоналу з метою підвищення цифрової грамотності.

Хоркавий також зазначив, що функціонал «єЧерги» потребує розширення та вдосконалення. Успішний український досвід, на його думку, може стати прикладом для впровадження аналогічних систем у країнах-сусідах.

«Система “єЧерга” вже доволі успішно працює, і ми очікуємо розширення її функціоналу, щоб процес бронювання став більш гнучким. Але подібні системи наразі відсутні на закордонних пунктах пропуску. Тож, навіть якщо Україна оперативно пропускає автобуси, частина з них змушена чекати на нейтральній території, поки іноземна сторона їх не прийме. Саме тому важливо завершити впровадження системи в Україні, вдосконалити її та запропонувати нашим сусідам як готове рішення», — резюмував Андрій Хоркавий.

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Нагадаємо, «єЧерга» — це проєкт, який реалізується Міністерством розвитку громад та територій у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною та прикордонною службами.