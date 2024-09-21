Застосунок "Приват24" не працюватиме в ніч проти неділі: що сталося

Сервіси будуть на паузі до 02:00.

В ніч проти 22 вересня державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 02:00.

Про це повідомляє застосунок "Приват24".

"В ніч проти 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у Приват24. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай банк наголошує, що проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій.

Приват24

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток. Платіжні картки, випущені до 1 серпня 2023 року, будуть діяти ще два роки понад дату, зазначену на картці.

Читайте також: