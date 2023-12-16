"Засунув руку до кишені, а там долари – у мене паніка": суддя Київського апеляційного суду пояснив хабар у $8300

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту до 2 лютого 2024 року суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Юрій Слива також може внести заставу у 2,5 млн грн.

Журналіст Костянтин Андріюк опублікував відео із судового засідання, де підозрюваний Слива намагається виправдатися за хабар і розповідає версію, що він "випадково" виявив долари у своїй кишені і взагалі нічого про гроші не знав.

"Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь, це треба бути дурачком, щоб це зробити! Я б попросився разом із ними (суддями - ред.) і ці кошти викинув би в туалеті, чи де-небудь підкинув би. Один працівник НАБУ нас веде, нас троє – я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти. Через деякий час я засунув руку до кишені і так сталося, що попав (нащупав - ред.) пальцями цей пакет. Блін, дивлюсь, а там – гроші. Долари. І у мене паніка, ступор. Що мені зараз підійти до працівників НАБУ і сказати: "О, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари". Я не знав, що робити. У мене була щира думка, що мене не будуть обшукувати", - розповів оригінальну версію Юрій Слива.

Напередодні НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.

За версією слідства, суддя В'ячеслав Дзюбін отримав $35 тисяч неправомірної вигоди за зняття арешт з двох літаків у справі колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Дзюбін залишив собі $10 тисяч, а решту – $25 тисяч для трьох інших суддів Київського апеляційного суду – Юрія Сливи, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного.

Ігор Паленик отримав від Дзюбіна $25 тисяч у коробці з-під віскі. $8300 тисяч він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Юрію Сливі.

Суддя Віктор Глиняний отримав $8300 у рекламній брошурі Інтернет-провайдера. Під час обшуків у судді Сливи знайшли $8300 під ременем в упаковці з-під кави.

Нагадаємо, ексголова села на Закарпатті пояснив, чому депутат міг підірвати гранати.

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