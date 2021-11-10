Затишні вечори з Aliexpress. Як зекономити на онлайн-шопінгу?

Бажаєте схуднути, але не вистачає фітнес-трекеру? Набридла музика в навушниках, як щодо Bluetooth колонки? Хочете доповнити інтер’єр милими дрібничками, але не знаєте, де знайти все необхідне? Маркетплейс Aliexpress подбав про ваші бажання та зібрав усе необхідне на своєму офіційному сайті.

Чому Aliexpress – найкраще місце для шопінгу?

Складно уявити краще місце, де ви б змогли придбати якісну річ за демократичною ціною. В один клац ви знайдете для себе павербанк, для друга – музичну колонку, а для мами – розкішну прикрасу. Зручний та швидкий шопінг без захмарних витрат та годинних бродінь торговим центром. В епоху карантинних обмежень це дуже зручно.

Чому ціна значно нижча, ніж в українських магазинах? Все просто: товари виготовляють великими партіями в Китаї. З одного боку, це вигідно для підприємця, а з іншого – для покупця. Перший ставить нижчу ціну, а відповідно продає більше, а другий купує якісну річ за нижчою ціною.

Наприклад, попереду зимові прогулянки, які потребують ретельної підготовки. Термобілизна, теплі чоботи, шапка, рукавички – все це чудово, але не вистачає однієї важливої деталі, яка зігріває не менше, ніж одяг. Це місткий термос FEIJIAN для чаю або кави на 1200 або 1500 мл. З переваг – корпус з нержавіючої сталі, зручне горнятко та широкий вибір кольорів. Ціна з приємною знижкою у -55% – 536 грн.

Полюбляєте каву, але вам не до вподоби морозні прогулянки? Не проблема! Смачну каву можна приготувати і вдома. З кавомашиною HiBREW це зробити значно легше. Це універсальна капсульна машинка 3 в 1. Вона сумісна з капсулами Nes та DG, а також має адаптер для меленої кави. Щоб пристрій гармонійно вписався в інтер’єр кухні, ви можете обрати колір корпусу. Ціна – 3 727 грн. Проте Aliexpress заохочує затишні вечори своїх клієнтів, тому лише в листопаді ціна – 2 012 грн.

Необов’язково чекати Різдва та Нового Року, щоб влаштувати казкову атмосферу у квартирі. Для довершення затишної картинки з горнятком запашної кави пропонуємо прикрасити оселю яскравою світлодіодною гірляндою від SIDEN. Ви можете обрати різноколірні, золоті, сині або срібні вогні, а також один з восьми режимів миготіння. Ціна зі знижкою – лише 78 грн.

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