Затримка соцвиплат в Україні: у Раді пояснили, що буде в лютому

Міжнародні партнери затримують допомогу для України. Через це можуть відбутися невчасні нарахування соціальних виплат.

Соціальні виплати в Україні здійснюватимуться вчасно та в повному обсязі 2024 року.

Про це повідомив заступник очільника комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, попри те, що деякі лідери європейських країн блокують фінансову допомогу з боку Європейського Союзу, організація знайде спосіб виділити гроші.

"Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання", — сказав Цимбалюк.

Він зазначив, що вирішальний момент настане 1 лютого. Цього дня в ЄС відбудеться засідання, під час якого й розглядатимуть надання допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, перша віцепрем'єр - міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times заявила, що в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України гарантує своєчасну виплату пенсій і допомог у нинішньому році.

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