Завдяки підвищенню тарифу на світло державний «Енергоатом» вперше з початку вторгнення планує завершити рік з прибутком

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення та перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) державний «Енергоатом» планує завершити рік з прибутком вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив віцепрезидент компанії Якоб Хартмут.

«Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни – щодо прайс-кепів, ПСО (механізм фінансування пільгового тарифу для населення – ред.). Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків», – сказав він.

Зазначається, що перший квартал 2024 року «Енергоатом» завершив зі збитком в 5,5 млрд грн.

Хартмут додав, що окупація, пошкодження, руйнування активів «Енергоатома» спричинили недовиробництво 87 мільйонів МВт⋅год.

Через скорочення обсягів виробництва недоотримана вигода «Енергоатома», за словами віцепрезидента «Енергоатома», становить 243 млрд грн.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни «Енергоатом» накопичив мільярдні борги в рамках покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

Стабілізацію фінансового стану компанії називали однією з причин, чому уряд підвищив для населення тарифи на електрику в червні 2023-го.