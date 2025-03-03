Завершення "Зимової єПідтримки": на що найчастіше витрачали "тисячу Зеленського"

Українці витратили 4,9 млрд грн "Зимової єПідтримки", або 57% від усіх витрат на комуналку.

В Україні завершилося приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" (так звана "тисяча Зеленського"). Можливістю отримати 1000 гривень допомоги впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма, скористалися 14,4 млн громадян.

Про це передає пресслужба Мінекономіки.

Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у "Дії" та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через "Укрпошту".

Що робити, якщо ви подали заявку наприкінці лютого і ще не отримали гроші

"Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року", – зазначила віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наймасовіша послуга в "Дії"

Найбільшу кількість заявок українці подали через "Дію", каже очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зимова єПідтримка стала наймасовішою послугою за всю історію. Лише за першу добу ми отримали 2,5 млн заяв в "Дії", а за три місяці роботи програми – 12 млн заяв. Це також найшвидша послуга з отримання коштів у світі", — зазначив Михайло Федоров.

Як українці отримували допомогу?

12,7 млн за прямими заявками:

"Дія" – 12 млн

Банки-партнери – 577 тис.

Укрпошта – 130 тис.

1,7 млн через "Укрпошти" за списками Мінсоцполітики:

Пенсіонери

Люди з інвалідністю

Мешканці прифронтових територій

"Укрпошта" стала тією ланкою, яка забезпечила доступність “Зимової єПідтримки” для кожного українця. Для маломобільних верств населення, для мешканців сільської місцевості, для тих, хто живе у прифронтових регіонах, де просто немає змоги скористатися банківською мережею", — каже гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На що найчастіше витрачали отримані кошти

Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн

Заклади харчування — 443 млн грн

Ліки — 237 млн грн

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн

Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн

Театри і кінотеатри — 80 млн грн

Поштові послуги — 61 млн грн

Витрати охоплюють програму "Зимова єПідтримка" з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в "Дії" та через банки-партнери.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину.

Ми писали, що на Буковині жінка хотіла отримати "тисячу Зеленського", а втратила майже 100 тис. грн.

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