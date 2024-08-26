Завод «Далгакиран компресор Україна» на Київщині вироблятиме когенераційні газові установки для внутрішнього ринку і на експорт

Новий завод «Далгакиран компресор Україна» на Київщині вироблятиме когенераційні газові установки для потреб українського бізнесу і промисловості, а також експортуватиме продукцію за кордон. Про це в інтервʼю УНІАН повідомив В’ячеслав Дінков, генеральний директор ТОВ «Далгакиран компресор Україна».

«Ми вже виробляємо на заводі спеціалізоване енергетичне технологічне обладнання, також у нас власний інжиніринг. Плануємо збільшувати виробництво. Особливу увагу зараз приділяємо когенераційним газовим установкам, плануємо нарощувати їх виробництво, бо такий тип обладнання дуже актуальний наразі» – повідомив керівник компанії.

Поки завод працює над виконанням передзамовлень, але вже має умови та обладнання для збільшення обсягів виробництва. Завдяки партнерству «Далгакиран компресор Україна» з Ощадбанком, український бізнес має змогу купувати обладнання на вигідних кредитних умовах – відсоткова ставка від 0,01% на термін до 10 років. Перший кредит на газовий генератор вже виданий.

Виготовлене на Київщині енергетичне обладнання також експортуватимуть в інші країни. «Ми вже експортуємо продукцію і збираємося нарощувати обсяги… Не буду вдаватися в деталі нашого бізнесу, але йдеться про поршневі газові компресори для нафтогазовидобувної галузі, нафтохімії та харчової промисловості всіх країн, де ця промисловість є» – розповів Вʼячеслав Дінков.

Говорячи про кадрове забезпечення виробництва, він повідомив про меморандум про співробітництво, який компанія «Далгакиран компресор Україна» підписала із Київською ОДА і ДНЗ «Професійний ліцей м. Українка». Цей навчальний заклад готує слюсарів, верстатників, майстрів всіх видів зварювання, електромеханіків, які могли б у подальшому працювати на підприємстві.

«Система підготовки буде вдосконалена з урахуванням потреб саме нашого виробництва. Зі свого боку ми створимо всі умови для стажування і подальшого працевлаштування. У випускників буде гарне майбутнє –після диплому ліцею вони отримують роботу в нас, ми будемо сприяти їхній подальшій освіті у вишах. І, якщо захочуть, знову до нас. А ми будемо робити все, щоб захотіли» – наголосив гендиректор «Далгакиран компресор Україна».

Як повідомлялось раніше, завод «Далгакиран компресор Україна» у Білогородці на Київщині відкрили в липні 2024 року. Як повідомив Вʼячеслав Дінков, у проект було інвестовано 400 млн гривень. Будівництво почали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.