Завод «Рапід», придбаний Слюсарєвим, повернеться працювати на Харківщину, - заява директора

Харківський “Завод “Рапід”, який був придбаний харківським підприємцем Вадимом Слюсарєвим, зробив заяву про причини релокації своїх виробничих потужностей.

Директор підприємства Юрій Степанець також повідомив, що завод повернеться на Харківщину, йдеться в його заяві, яка є у розпорядженні редакції.

За словами Спетанця, після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну через постійні ракетні обстріли та безпосередню близькість до зони бойових дій постала загроза тотального знищення виробничих потужностей Заводу «Рапід».

«Задля порятунку високоточного та обладнання підприємства, що потребує особливого догляду, було ухвалено рішення про його термінову тимчасову евакуацію. При цьому окремі елементи виробничої бази заводу вимагають спеціальних надійних умов зберігання. Мова про високоточну техніку, верстати значних розмірів і складні інженерні конструкції. Пошук локацій, які б відповідали вимогам щодо умов належного зберігання вказаного обладнання, відбувався одночасно у кількох західних областях України, куди також емігрувало багато інших промислових виробництв, що зумовило нестачу приміщень з відповідними техніко-логістичними параметрами. В умовах зростання ризиків руйнації потужностей підприємства рішення приймалися вкрай терміново. Частина обладнання з меншими ступенями чутливості до зовнішніх факторів була переміщена для зберігання в одну з західних областей України. Окремі найбільш уразливі одиниці виробничого циклу були переміщенні до Угорщини, оскільки там вдалося віднайти локацію, параметри якої відповідали вимогам щодо розмірів, вентиляції, захисту від вологи, тощо, а також з юридично закріпленими гарантіями збоку сторони, що відповідає за цілісність і належне утримання майна», - пояснив він.



Як тільки це стане можливим, виробничі потужності заводу «Рапід» будуть повернуті на місця своєї постійної дислокації, зауважує Степанець. «Плануємо повне відновлення виробництва та його розвиток задля відбудови нашої держави після переможного завершення війни», - сказав він.

Директор «Рапід» також спростував заяви деяких медіа про нібито наявність у заводу дилера в особі словацької компанії RAPID PLUS s.r.o, пов’язаної з дружиною колишнього нардепа Євгена Мураєва. «Ця інформація не відповідає дійсності. Такого дилера у заводу немає», - йдеться в його заяві.

Нагадаємо, що завод «Рапід» після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну змінив власників. Актив придбав харківський підприємець Вадим Слюсарєв.

Адвокат Вадима Слюсарєва Олена Бардіна напередодні заявляла, що активи харківського заводу "Рапід", придбані Слюсарєвим, не належали Євгенію Мураєву, "і були продані їхніми реальними власниками з метою фактично порятунку від військових дій".