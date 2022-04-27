Завод російської нафтової групи “Лукойл” в Італії збираються націоналізувати

У такий спосіб італійська влада має намір реалізувати політику санкції проти російської нафти.

Міністр промисловості Італії Джанкарло Джорджетті планує запропонувати тимчасову націоналізацію нафтопереробного заводу ISAB в місті Пріоло на Сицилії. Це підприємство опосередковано належить російській нафтовій групі "Лукойл".

Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді агентство Reuters.

Завод ISAB є найбільший та найпотужнішим нафтопереробним підприємством в Італії. Раніше тут закуповували 30-40% російської сировини, а решта надходила з міжнародних ринків.

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Після російського вторгнення в Україну ISAB змушений купувати майже всю сиру нафту у російського власника “Лукойла”, оскільки міжнародні банки більше не надають йому кредити.

Місцевий чиновник Фіоренцо Амато заявив, що наразі немає збоїв у виробництві, але визнав, що нафтопереробний завод може зіткнутися з проблемами, якщо імпорт російської нафти буде припинено.

Нафтова група "Лукойл" наразі не є об'єктом міжнародних санкцій, запроваджених проти кількох інших російських компаній.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз обговорюють три можливі варіанти запровадження ембарго на нафту з Росії через її агресію проти України.

Сполучені Штати забороняють експорт російської нафти та газу

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