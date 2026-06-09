Трудова книжка / © ТСН

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У середу, 10 червня, завершується п’ятирічний перехідний період для оцифрування трудових книжок в Україні. Чи загрожують українцям штрафи та що станеться з вашим страховим стажем, якщо дані не потраплять до реєстру Пенсійного фронду?

Про все це читайте на ТСН.ua.

Уже 10 червня закінчується п’ятирічний перехідний період, відведений державою для переходу від паперових трудових книжок до електронного формату. Водночас Пенсійний фонд продовжить у звичайному режимі приймати скан-копії всіх необхідних документів від громадян і підприємств. На сьогодні фахівці вже опрацювали понад 10 млн паперових трудових книжок, перевівши їх у цифровий формат.

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Головна мета загальнодержавного оцифрування — зробити взаємодію громадян із соціальними службами простішою та зручнішою. У майбутньому це дозволить автоматично призначати пенсію за віком без необхідності особистого відвідування установ та збору великої кількості паперових документів.

Паперова трудова книжка — кому вона потрібна, а кому ні

Для молодих працівників, які офіційно розпочали трудову діяльність після 2021 року, паперова трудова книжка фактично втратила актуальність. Держава відмовилася від обов’язкового оформлення таких документів для нових працівників, адже електронний реєстр тепер є основним і офіційним джерелом інформації про працевлаштування.

Однак для людей старшого віку ситуація дещо інша. Для підтвердження трудового стажу за попередні роки, особливо за періоди роботи до 2004 року, дані Пенсійного фонду необхідно доповнити інформацією з паперових документів. Крім того, скан-копії потрібні для уточнення відомостей про посади та особливості умов праці.

«Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру, нам потрібно мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення», — пояснив заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький.

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Що буде зі стажем, якщо не оцифрувати трудову книжку?

Періоди страхового стажу після 1 січня 2004 року вже автоматично враховуються в електронних реєстрах на підставі звітності роботодавців і сплачених внесків. Основні ризики стосуються саме стажу, набутого до цієї дати, адже він підтверджується записами в паперових трудових книжках.

Якщо до 10 червня ці дані не внесуть до електронного реєстру, а паперовий документ буде втрачений або пошкоджений, відновлення відомостей про трудовий стаж до 2004 року може стати складним процесом. Водночас законодавство не передбачає жодних штрафів або іншої відповідальності для громадян, які не встигли подати документи на оцифрування в межах перехідного періоду.

Як оцифрувати трудову книжку після 10 червня 2026 року?

Подати скан-копії трудової книжки можна буде й надалі через вебпортал ПФУ. Це може зробити як роботодавець через кабінет страхувальника, так і сам працівник через кабінет застрахованої особи.

Юристи наголошують, що електронна трудова книжка стає головним інструментом захисту даних від втрати або знищення. Крім того, у разі виникнення правових спорів саме електронна версія матиме пріоритет над паперовим документом.

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Своєчасний перехід на електронну трудову книжку допоможе уникнути бюрократичних помилок і в майбутньому забезпечить автоматичне призначення пенсії.

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