Завтра застосують відключення світла: коли і кому вимикатимуть електрику

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються – лише для промисловості.

Завтра, 10 лютого, в Україні після довгого "затишшя" знову відключатимуть світло. Щоправда, обмеження потужностей поки будуть застосовуватися лише для промисловості і бізнесу.

Про це передає "Укренерго".

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 06:00 до 21:00. "Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Причина тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – запевняє "Укренерго".

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Раніше у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози.

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