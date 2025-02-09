Завтра застосують відключення світла: коли і кому вимикатимуть електрику

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються – лише для промисловості.
Завтра, 10 лютого, в Україні після довгого "затишшя" знову відключатимуть світло. Щоправда, обмеження потужностей поки будуть застосовуватися лише для промисловості і бізнесу.
Про це передає "Укренерго".
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 06:00 до 21:00. "Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.
Причина тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – запевняє "Укренерго".
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Раніше у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози.
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