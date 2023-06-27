Зазирніть до поштових скриньок: кому надішлють квитанції на сплату податку на нерухомість

Кому потрібно буде сплатити податок на нерухомість незабаром, в якому розмірі.

До 1 липня 2023 року частині українців надішлють квитанції на сплату податку на нерухомість.

Згідно з законодавством, оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 квадратів та будинки площею від 120 метрів квадратних.

Який розмір податку на нерухомість

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів і їх місцеперебування у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Оскільки 2023 року податок нараховується за 2022 рік, то і ставка податку розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 лютого 2022 року. На той час це було 6,7 тисячі гривень. Таким чином, максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 1,5% від 6, 7 тис., тобто 100 грн 50 копійок.

Платити потрібно за понаднормові метри, наприклад, за квартиру площею 65 метрів квадратних потрібно буде сплатити податок за надлишкові 5 метрів.

Розрахувати суму податку можна в офіційному калькуляторі - ввести всі потрібні дані, зокремаа ставку податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

Перевірити ставку у своїй області можна на офіційному сайті податкової.

Якщо у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Хто звільняється від сплати податку за 2021 та 2022 роки

Податок не нараховується фізособам, чия нерухомість:

Розташована на території, де ведуться або велися активні бойові дії.

Розташована на території, яка перебуває в окупації або була тимчасово окупована РФ.

Стала непридатною для проживання у зв’язку з війною.

Як сплатити податок на нерухомість

Податок на нерухомість потрібно сплатити до 1 липня.

Має прийти квитанція, термін сплати податку - 60 днів.

Якщо квитанція не прийшла, потрібно самостійно звернутися до податкової.

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