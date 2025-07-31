Збільшення бюджету на оборонку: на що підуть гроші (ІНФОГРАФІКА)

Безпілотники

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає виділення додаткових 412,3 млрд грн на сферу оборони.

Український центр безпеки та співпраці для ТСН.ua підготував інфографіку із поясненням, як розподілять ці кошти.

Також закон перерозподіляє ПДФО (податок на доходи фізичних осіб).

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Чому ці зміни важливі?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснює, що новий закон дозволить втілити плани держави щодо масштабування безпілотних систем:

“Буквально напередодні президент анонсував, а уряд ухвалив рішення про розширення програми “18-24” на фахівців безпілотних систем. Також із кінця минулого року запрацювала програма децентралізованих закупівель дронів, яка дозволила на 40% підвищити кількість влучань по ворожих цілях. Підрозділи отримали можливість оперативно купувати озброєння напряму у виробників, а тепер в Офісі президента планують цю програму модернізувати. На все це потрібні кошти, які глобально є не витратами, а інвестиціями в перемогу”.

Нагадаємо Україна отримає 33 000 комплектів наведення зі штучним інтелектом (ШІ) у межах контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів.

Таке рішення, як пише The Times, перетворить дешеві безпілотники на високоточну зброю, здатну ефективно діяти в умовах активної радіоелектронної боротьби з боку РФ. Видання переконує, що вже до кінця року таке рішення значно покращить бойову ефективність українських дронів.

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Постачаннями займатиметься американо-німецька компанія Auterion.