Збільшення пенсій низці категорій: кому очікувати підвищення

Гроші / © УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів родин військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту Батьківщини.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з постановою, нові розміри виплат почнуть діяти від 1 березня 2026 року для непрацездатних батьків, дружин, чоловіків, а також дітей загиблих оборонців, яким замість пенсії призначено соціальну допомогу. Мінімальна сума виплати зросте від нинішніх 7 800 гривень до 12 810 гривень на одну особу.

За словами прем’єрки, зміни торкнуться і родин, де допомога призначена на двох і більше членів сім’ї, окрім батьків та подружжя. Для такої категорії отримувачів мінімальна виплата на кожного члена родини збільшиться від 6 100 гривень до 10 020 гривень.

Юлія Свириденко також уточнила механізм подальшого оновлення цих сум. Від 1 березня 2027 року встановлені розміри виплат підлягатимуть щорічній індексації. Це дозволить підтримувати їхню актуальність відповідно до економічних показників.

