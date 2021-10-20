Збільшення інфляції і зростання цін: у МВФ розповіли про українську економіку та похвалили НБУ

Збільшення інфляції і зростання цін: у МВФ розповіли про українську економіку та похвалили НБУ

У Фонді зазначили, що Україна непогано справилася з економічною "коронакризою", порівняно з іншими країнами регіону.

Міжнародний валютний фонд заявив, про збільшення рівня інфляції в Україні, яку викликало, зокрема, підвищення мінімальних зарплат.

Про це розповів директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер, інформує "Голос Америки".

"Інфляція, яку підштовхнуло зокрема збільшення мінімальних зарплат в Україні на початку року, значно прискорюється", — заявив він.

Представник МВФ похвалив дії Національного банку зі стримування зростання цін.

"Нацбанк почав впроваджувати більш жорстку монетарну політику, і ми вважаємо, що жорстка монетарна політика має тривати, щоб забезпечити контроль над інфляційними очікуваннями а також стримувати вторинний вплив цінових шоків початку року", — сказав Креммер.

За його словами, Україна непогано справилася з економічною "коронакризою", порівняно з іншими країнами регіону.

Прогнози МВФ

За прогнозами Фонду, цього року інфляція в Україні сягне 9,5%. У квітні МВФ оцінював цьогорічну інфляцію в Україні на рівні 7,5%.

Зростання цін уповільниться до 7,1% наступного року, а у 2023-му — до 5,8%.

Фонд погіршив оцінку зростання економіки України до 3,5%, порівняно з квітневими 4%. У 2022 році українська економіка має зрости на 3,6%.

Раніше аналітики JPMorgan спрогнозували, якими будуть в Україні курс долара, ВВП, інфляція та дефіцит держбюджету в наступному році.

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