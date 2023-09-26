Збільшення пенсій 2023 року: у Міністерстві соцполітики відповіли, як зростуть виплати українцям

Чи буде індексація пенсій наступного року, як зміняться пенсії українців

В бюджеті України на наступний рік заплановано збільшення соціальних виплат, в тому числі й пенсії.

Чи будуть 2024 року проіндексовані пенсії

За словами заступниці міністерки соціальної політики Дарини Марчак індексація пенсії буде. Щороку пенсі\ї індексують від 1 березня. Через повномасштабну війну є багато ризиків для державних фінансів. Але, попри це від 1 березня 2024 року Міністерство соцполітики планує провести індексацію.

Про точні терміни індексації можна буде говорити після затвердження державного бюджету.

Якій буде розмір індексації

За словами заступниці "Розмір інфляції та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік".

Яким буде мінімальний розмір пенсії

Індексація виплат буде у березні, а розмір мінімальної пенсії зростатиме ще раніше, від 1 січня 2024 року. Вона зросте на 268 гривень. Тобто розмір мінімальної пенсії 2024 року становитиме 2 361 гривні. Розмір мінімальної пенсії прямо залежить від суми прожиткового мінімуму, у 2024 році прожитковий мінімум буде 2 920 гривень.

Чи будуть надалі виплачувати пенсії громадянам на тимчасово окупованих територіях та за кордоном

Де, б не перебував громадянин України, якщо він має право на пенсію, вона йому буде нарахована. Друга справа, чи зможе людина фізично зняти гроші з картки, там де вона проживає, зазначила Дарина Марчак.

Чи будуть наступного року нараховуватися субсидії

За словами Дарини Марчак, о жодних змін щодо субсидій не відбулося. "Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилося і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоби родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися".

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