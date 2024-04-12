Збільшення пенсії на 20%: хто може отримати таку надбавку в Україні

Жителі певних регіонів та переселенці можуть отримати спеціальну доплату до своєї пенсії. Ця можливість відкрита для мешканців гірських населених пунктів, а також для тих, хто стикається з недостатньо розвинутими галузями впродовж певних місяців проживання.

Це передбачено в Законі України "Про статус гірських населених пунктів".

Хто може отримати доплату

Для отримання додаткової надбавки до пенсії в розмірі 20% від основної суми, жителям гірських населених пунктів необхідно, щоб у цих місцях існували проблеми з соціально-побутовим обслуговуванням, доступністю транспорту та сферою застосування праці.

Цю додаткову надбавку визначають індивідуально для кожної особи і наразі становить 20% від основного пенсійного забезпечення.

Що потрібно для отримання

Для отримання цієї надбавки потрібно мати спеціальне посвідчення, яке підтверджує проживання в гірському населеному пункті. Його можна оформити через місцеву владу або ЦНАП, а процес отримання зазвичай займає до 30 календарних днів після подання заяви.

Ця надбавка також доступна переселенцям, які мають статус ВПО. Оформлення посвідчення для них відбувається відповідно до стандартної процедури з пред'явленням необхідних документів.

Раніше ми писали, що від 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто після призначення або перерахунку продовжували працювати. Це все за умови, що станом на 1 березня 2024 року такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зміни від 1 квітня! Мінімальна зарплата та пенсії зростуть!

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