Збільшення податків та акцизів: що чекає на українських автомобілістів вже у вересні

Вже наступного місяця українські автомобілісти відчують наслідки цілої низки податкових нововведень. Уряд планує підвищити податки та збори, що вплине на ціни на автомобілі та пальне.

Про це пише Центр громадського моніторингу та контролю.

Що буде з цінами на АЗС

З 1 вересня очікується перший етап підвищення акцизних зборів на різні види пального, щоб поступово привести їх у відповідність європейським. Надалі акцизи зростатимуть впродовж ще чотирьох років.

За прогнозом НБУ, після підвищення акцизів і до кінця року ціни на пальне зростуть на понад 9%. Натомість експерт з ринку пального Сергій Куюн вважає, що автомобілісти "навіть не помітять" збільшення акцизів.

“З 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн, на дизель менш ніж на 2 грн. Більше зростання, близько 5 грн, буде на скраплений газ. По бензину та дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зростання, оскільки 1,5-2 грн — це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть не помічає”, — заявив Сергій Куюн.

Експерт додав, що зниження світових цін на нафту, яке спостерігається з кінця липня, може взагалі компенсувати збільшення акцизу. До того ж збільшення акцизів дозволить протягом року зменшити дефіцит держбюджету приблизно на 30 мільярдів гривень.

Ще один податковий сюрприз для українців, рішення про який можуть ухвалити до кінця серпня – введення авансового платежу податку на прибуток АЗС, який розраховуватимуть залежно від місткості резервуарів для пального. Експерти вважають, що це змусить частину продавців пального піти у тінь, а ті, хто продовжить працювати легально, зменшать кількість резервуарів на заправках наполовину та, ймовірно, підвищать ціни.

Як зміниться український авторинок

Кабмін схвалив пакет змін до Податкового кодексу. Зокрема передбачено введення військового збору в розмірі 15% від ціни транспортного засобу, який вперше реєструється в Україні.

На думку міністра фінансів Сергія Марченка це рішення є виправданим, оскільки перед державою стоїть одна нагальна потреба – забезпечення армії. І у такій ситуації купівля автомобіля може почекати. А якщо ні – платіть податки на оборону.

Це нововведення викликало критику і занепокоєння серед автодилерів. На їхню думку, додаткові 15% податків можуть обвалити ринок нових автомобілів, що призведе до ефекту зворотного очікуваному – відрахування у держбюджет не тільки не збільшаться, а скоріш за все зменшаться.

За підрахунками експертів, введення військового збору на першу реєстрацію авто збільшить витрати покупців автомобілів середнього класу на 150-250 тисяч гривень.

За словами автодилерів, продажі нових автомобілів можуть знизитися у три рази або більше, а кількість реєстрацій вживаних автівок зменшиться щонайменше на третину.

Нагадаємо, Корогодський пояснив, що підвищення податків не врятує українську економіку. Це можуть зробити лише західні гроші.

Читайте також: