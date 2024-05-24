Збільшення податків та тарифів на комуналку: чи справді в Україні невдовзі жити стане дорожче

В уряді українців неодноразово попереджали, що тарифи на основні комунальні послуги, такі як опалення, електроенергія та газ, залишатимуться незмінними до кінця опалювального періоду. Опалювальний сезон завершився ще у березні, тож на українських споживачів чекають тарифні "сюрпризи".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про підняття тарифів для населення та які ще зміни чекають на українців.

Тариф на електроенергію

В Україні може зрости тариф на електроенергію. За словами очільниці підкомітету Ради з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб, підвищення може бути подвійне.

"Ми чуємо від уряду, що тариф зростатиме. Тариф для населення не на рівні собівартості", — сказала Вікторія Гриб.

Вона наголосила, що в Раді намагатимуться зробити все, аби люди мали можливість сплачувати тариф. Тому відбудеться розмова з урядом і міжнародними партнерами про субсидії, створення фонду енергетичної підтримки вразливих верств населення.

З її слів, усе залежатиме від стану енергосистеми. Якщо не буде світла, використовуватимуть генератори, у такому випадку кіловат коштуватиме в 4-5 разів більше, ніж нині. У разі запиту аварійної допомоги з ЄС доведеться заплатити в декілька разів дорожче.

21 травня заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що у відомстві ще не знають, яким буде тариф на електроенергію від червня. За його словами, наразі здійснюється розрахунок різних цін на світло для населення.

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Нагадаємо, що тариф у 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання діє в Україні від літа 2023 року. Доти розцінки були нижчими та різнилися залежно від обсягів споживання.

Загалом експерти вважають, що підняття тарифу до позначки 6 грн за кВт-год, яка постійно обговорюється, цього року не буде. Це стало б черговим шоком для споживачів та призвело б до подальшого зростання боргів, які і так вже захмарні.

На думку очільника Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ймовірно, підвищення тарифу відбудеться у травні-червні і до рівня близько 3,5-4 грн за кВт-год.

Газ: третя платіжка та можлива зміна тарифу для населення

Формально газ не здорожчав: 98% українських побутових споживачів газу, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", продовжують купувати паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Проте від лютого деякі споживачі все ж таки платять більше через те, що з'явилася третя платіжка за газ.

Експерти не виключають, що після закінчення опалювального сезону ціна на газ цілком може зрости до 10-11 грн за кубометр.

Ціни на водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про планове оновлення тарифів на водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифів пояснюється довготривалим недофінансуванням водоканалів, яке також поглибилося внаслідок повномасштабної війни в Україні.

Переглянути вартість водовідведення та водопостачання планували ще у минулому році, проте відклали . Однак проблеми водоканалів нікуди не зникли: зростання тарифів на електроенергію, заборгованість споживачів, підвищення мінімалки. Тож місцеві водоканали планують здійснити двоетапне підвищення цін на воду.

Кабмін планує збільшити ПДВ та військовий збір

Міністерство фінансів розробляє проєкт закону про підвищення військового збору та податку на додану вартість. Про це пише Forbes, посилаючись на неназваних депутатів з фінансово-економічного блоку українського парламенту та урядовця.

Військовий збір планують запровадити і для фізичних осіб-підприємців, підвищити її з чинних 1,5% одразу до 5%. Підвищення ж ПДВ обговорюється на рівні на 2−3%.

Головною причиною ймовірного підвищення податків є збільшення військових потреб України, які, за оцінками, коливаються у межах 400−500 млрд гривень.

За розрахунками видання, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування запровадження військового збору для ФОП) зможе принести у державну скарбничку "зайві" 90−100 млрд грн на рік.

В Україні готують нові податки для ФОПів: кому доведеться платити

Оскільки основну частину своїх коштів Україна витрачає на оборону, український бюджет потребує додаткових надходжень. Тому в Кабміні вже готують законопроєкт для введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це сказав в ефірі телемарафону очільник фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Він пояснив, що Мінфін працює над тим, щоб збільшити доходи державного бюджету на 44 мільярди гривень.

"Йдеться про збільшення військового збору, введення військового збору для ФОПів, які сьогодні його не платять, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій — з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій", — сказав він.

Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" 4 березня повідомляло, що мобілізація додаткових доходів держбюджету на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами. Йдеться, зокрема, про тих, хто здійснює діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Крім того, Кабмін вирішив наблизити українське законодавство до європейського й схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу. Було прийнято рішення про підвищення акцизів на алкоголь та автомобільне паливо.

Про зміни повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, який становлено в Європейському Союзі.

Запропоновано визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але менша за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 грн до 12,23 грн за літр - на 3,81 грн для проміжних продуктів.

Також з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (включно) передбачено графік щорічного збільшення ставок з огляду на загальну різницю між розмірами ставок станом на 1 січня 2028 року й розмірами ставок акцизного податку, погодженого чинним законодавством.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

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