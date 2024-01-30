Збільшення тарифів на компослуги: Шмигаль зробив тверду заяву

Уряд зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Це стосується зокрема й тарифів на електроенергію.
Про це Шмигаль повідомив на засіданні Кабміну 30 січня.
За словами прем’єра, тарифи на світло для населення до кінця зими точно не зростуть.
"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт/год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – розповів Шмигаль.
Нагадаємо, напередодні член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк повідомив, що 2024 року тарифи на електроенергію зростуть удвічі.
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