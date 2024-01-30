Збільшення тарифів на компослуги: Шмигаль зробив тверду заяву

Уряд зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Це стосується зокрема й тарифів на електроенергію.

Про це Шмигаль повідомив на засіданні Кабміну 30 січня.

За словами прем’єра, тарифи на світло для населення до кінця зими точно не зростуть.

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"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт/год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк повідомив, що 2024 року тарифи на електроенергію зростуть удвічі.

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