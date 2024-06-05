Збільшення тарифу на світло дасть додаткові 40-50 млрд грн на ремонт державної енергетики, - експерт

Гроші з підвищеного тарифу на електроенергію для побутових споживачів будуть спрямовані на відновлення державних потужностей.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Частину цих коштів після підвищення тарифів отримає Енергоатом, але Енергоатом має борги і ці борги мають бути сплачені. Коли він сплатить ці борги, а зараз в нього грошей немає їх платити, тому що знову ж таки, він продавав електроенергію по тарифу для населення в нуль, тобто йому нічого не платили, зараз він сплатить ці борги і ці гроші прийдуть Укренерго. Укренерго, буде займатися ремонтом, відновленням державних потужностей», - сказав він.

Фурса пояснив, що попередній тариф на світло був настільки низьким, що він ледве покривав вартість доставки електроенергії.

«Тобто компанія, яка виробляла, а це переважно Енергоатом, не отримувала просто нічого, просто нуль без палички. Тобто ви розумієте, ви купуєте от картоплю на базарі і платите тільки за те, щоб її вам привезли, а сама картопля безкоштовна. Ну це не нормальна історія», - пояснив експерт.

Загалом він прогнозує, що завдяки збільшенню тарифу вийде залучити близько 40-50 млрд грн, в залежності від споживання, і ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури.

Раніше в Міністерстві енергетики пояснювали, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.