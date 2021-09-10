Збільшення виданих іпотечних кредитів свідчить про одужання економіки - Кирило Шевченко

До процесу видачі іпотечних кредитів підключився вже 21 банк.

Обсяг іпотечних кредитів, виданих в Україні з січня по липень, досяг 4,4 млрд гривень і тричі перевищив показники за аналогічний період минулого року. Подібні темпи дозволяють говорити про вихід економіки з кризи, спровокованої коронавірусом.

Про це у Facebook заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

До процесу видавання іпотечних кредитів підключився вже 21 банк.

«Це рекордна кількість учасників ринку від грудня 2018 року, відтоді, як НБУ почав опитувати банківське співтовариство з цього питання», - уточнює голова НБУ.

За один тільки липень було оформлено 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн. За кількістю угод зростання відбулося в 2,3 раза, в грошовому еквіваленті – у 3 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як зазначає Шевченко, одночасно відзначається також поступове зниження ставок. Зокрема, починаючи від січня, середньозважена ефективна ставка по кредитах на вторинному ринку, де укладають понад 90% контрактів, зменшилася на 0,6 в.п. до 13,4%. На первинному ринку зниження було не таким помітним, проте і тут ставки зменшилися на 0,1 в.п. до 16,8%.

Нагадаємо, раніше Кирило Шевченко позитивно оцінив ухвалений Радою Закон «Про віртуальні активи». За його словами, це надасть можливість міжнародним біржам криптовалют легально працювати в Україні, а для українських гравців ринку створити умови, які захистять їх від шахрайства і збережуть капітали.

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