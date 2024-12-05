Збільшення військового збору: хто має платити і які нові правила – все, що потрібно знати

Від 1 грудня відбулися зміни в утриманні військового збору – ТСН.ua зібрав все, що потрібно знати про це.

З 1 грудня відбулися зміни в утриманні військового збору. Головними змінами, які передбачені в новому законі, є збільшення військової ставки з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів. Йдеться про заробітну плату, оренду нерухомості, виграші, банківські депозити та інші доходи громадян.

Що потрібно знати про збільшення військового збору, у своєму блозі розповіла бухгалтер та податковий консультант Мар'яна Кавин. Також про це йдеться у матеріалах Mind.ua і 7eminar. Головні тези зібрав ТСН.ua.

З 1 грудня 2024 року набули чинності зміни до податкового законодавства, які парламент затвердив у жовтні. Мова про закон №4015-IX (до цього – законопроєкт №11416-д)

Хто є платниками військового збору

фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

податкові агенти фізосіб, що сплачують збір за них та від їх імені з зарплати, доходів за цивільно-правовими договорами (ЦПД) та інших доходів (як у випадку з ПДФО).

Об'єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний чи річний дохід.

Чи будуть податки нараховувати заднім числом

Деякі експерти заявляли, що в законі існує колізія і підвищена ставка військового збору застосовуватиметься до зарплат заднім числом. Але податкова запевняє: із зарплати за листопад буде утримано військовий збір за ставкою 1,5% незалежно від фактичної її виплати у грудні.

Оскільки закон набуває чинності 1 грудня, податки "заднім числом" нараховуватися не будуть. За словами Мар'яни Кавин, найближчим часом Верховна Рада ухвалить правки до закону, які усунуть цю колізію і узгодять роботу всіх норм, в тому числі для ФОПів.

Що потрібно знати для ФОПів

Кавин нагадала роз'яснення нардепа Данила Гетманцева:

Для ФОПів військовий збір запрацює з 1 січня 2025 року.

Якщо за правку проголосує ВР, то:

ФОПи 2 групи перший раз сплатять військовий збір січня терміном до 19.01.2025 р.

ФОПи 3 групи перший раз сплатять військовий збір за результатами І кварталу до 19.05.2025 р.

Хто може не сплачувати військовий збір

Під час дії воєнного стану військовий збір не стягується зі співробітників:

правоохоронних органів;

ЗСУ;

Нацгвардії;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужби;

Держохорони;

МВС;

Держспецзв’язку.

При цьому збір не стягується тільки з тих категорій доходу, які належать до грошового забезпечення.

Військовий збір зі ставкою 1,5% залишається для військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, СЗРУ, ГУР Міноборони, Держприкордонслужби України, Держслужби спецзв’язку і захисту інформації України, Держспецслужби транспорту Нацгвардії, УДО України.

З яких доходів сплачується військовий збір

зарплата;

премії;

компенсації;

лікарняні;

винагороди за договорами ЦПХ;

прибуток від здавання в оренду майна;

соціальні виплати;

доходи за авторським правом;

роялті;

пенсії;

винагороди та призи;

дивіденди;

спадщина;

прибуток від криптовалют;

подарунки.

Винятки для фізичних осіб:

декретні виплати;

спадщина і подарунки від родичів першого ступеня споріднення;

продаж транспортного засобу (не більше однієї угоди на рік);

аліменти;

житлові субсидії;

фінансові кошти, що підлягають поверненню;

кошти, отримані на витрати на відрядження;

прибуток від продажу майна, яке було успадковано або перебувало у власності понад три роки (не більше однієї угоди на рік).

Також не обкладаються військовим збором подарунки, які не є цінними, тобто вартість яких не перевищує 25% мінімальної зарплати.

Мар'яна Кавин пояснює, щоб краще зрозуміти, з чого має сплачуватися військовий збір, потрібно задати питання: а ПДФО є. Якщо є, то буде і військовий збір. (ПДФО – податок на доходи фізичних осіб, як не складно зрозуміти з назви, є податком на будь-які доходи резидентів України, які вони отримують як в Україні, так і за кордоном).

Яка ставка військового збору

Для платників – фізичних осіб, ФОП на загальній системі оподаткування (ЗСО) ставка становить 5% від об'єкта оподаткування.

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування (ССО) ставка становить 10% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць.

Для ФОП та юридичних осіб на ССО 3 групи – 1 відсоток від доходу, визначеного із статтею 292 цього кодексу.

"Потрібно запам'ятати так: і ФОПи і юридичні особи, які є в 3 групі, платять додатково один відсоток до тих 5 чи 3, які вони вже сплачують. Але будуть дві окремі платіжки і рахунки", – каже Кавин.

Військовий збір для резидентів "Дія Сіті"

"На момент запису відео жодних виключень для резидентів "Дія Сіті" не було. І наймані працівники, і гіг-спеціалісти за контрактом – військовий збір 5%. Так, їм обіцяли не змінювати податки протягом 25 років. Але війна – це форс-мажор", – розповідає експертка.

Як звітувати платникам єдиного податку про військовий збір

"В законі прописали, що окремої декларації з військового збору не буде. А отже за рік в декларації з єдиного податку усіх груп будуть внесені зміни. І буде окрема комірка – військовий збір. Там навіть не потрібно буде вказувати суму об'єкту", – пояснює Кавин.

Відповідальність за несплату військового збору

Відповідальність для ФОП та ЮО на спрощеній системі така ж, як за несплату єдиного подактку. Це означає, що за несплату 1 та 2 група сплачують 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку.

"Тобто 800 грн – місячна сума, а 400 грн – розмір штрафу", – пояснила експертка.

Для 3 групи:

При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання – у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу.

При затримці понад 30 календарних днів – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу.

Нагадаємо, президент Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього та 2025 року.

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