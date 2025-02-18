Збільшити пробіг і зменшити витрати: секрети вибору правильного пального від UPG

Багато водіїв переконані, що весь бензин й дизель однакові. Проте досвід показує, що економія може швидко обернутися проблемами: автомобіль починає гірше заводитися, споживання пального зростає, а з часом на вас чекає дорогий ремонт.

Чому так відбувається? Якість пального безпосередньо впливає на ресурс двигуна, ефективність його роботи та ваші витрати. Але як зрозуміти, що пальне справді якісне? І головне – де його знайти? Розбираємося на прикладі компанії UPG, яка контролює весь процес постачання – від заводу до заправного пістолета.

Чисте пальне – менше проблем із двигуном

Кожен водій хоча б раз стикався з ситуацією, коли авто раптом починає працювати нестабільно: двигун «троїть», втрачається потужність, збільшується витрата пального, а в холодну погоду запуск перетворюється на справжнє випробування. Причину часто шукають у несправностях самого автомобіля, хоча насправді проблема може приховуватися у пальному.

Чим небезпечне неякісне пальне?

Високий вміст сірки викликає корозію металевих деталей, скорочуючи ресурс паливної системи.

Смоли утворюють липкі відкладення у форсунках, що порушує рівномірну подачу пального.

Домішки та бруд засмічують фільтри, створюючи додаткове навантаження на насос й систему подачі пального.

Дмитро Петренко, директор з розвитку групи компаній UPG:

«Чистота пального – це запорука стабільної роботи двигуна. Ми закуповуємо продукцію на перевірених НПЗ у США та Німеччині, контролюємо її склад і перевіряємо на кожному етапі транспортування. Наше пальне має в п’ять разів нижчий вміст сірки та бензолу порівняно зі стандартами, а також значно знижений рівень фактичних смол. Це зменшує ризик утворення відкладень і збільшує ресурс двигуна».

Для чого насправді потрібні присадки?

Часто можна почути, що присадки в пальному – це просто маркетинговий хід. Але правда в тому, що саме вони допомагають паливній системі залишатися чистою, а двигуну – працювати без зайвих навантажень. Та крім цього присадки виконують ще декілька важливих функцій:

Очищують форсунки та камеру згоряння. Без цього нагар осідає на деталях двигуна, знижуючи його потужність.

Допомагають пальному згоряти повністю. Менше сажі у вихлопах – чистіший мотор.

Захищають від корозії. У паливній системі постійно є волога, а це ризик виникнення іржі та пошкоджень.

Дмитро Петренко пояснює:

«Наш дизель містить заводську присадку від компанії Innospec – це продукт від світового лідера нафтохімічної галузі. Ми не економимо на якості, тому додаємо присадку у максимально допустимій концентрації. Це дозволяє очищувати паливну систему, продовжувати термін служби форсунок і покращувати процес згоряння».

Високе октанове та цетанове число – стабільна робота двигуна

Що потрібно вашому двигуну для стабільної роботи? Чисте пальне, якісні присадки та правильні показники октанового або цетанового числа. Останні визначають, наскільки плавно та ефективно працюватиме мотор.

Уявіть, що ви натискаєте на газ і автомобіль миттєво реагує. Жодних ривків, затримок чи сторонніх звуків у моторі. Це можливо завдяки високому октановому числу, яке гарантує рівномірне згоряння пального без детонації.

Наприклад, upg100 – це бензин із підвищеним октановим числом, який забезпечує кращу динаміку та захист двигуна від пошкоджень. Тому його обирають не лише власники потужних авто, а й ті, хто хочуть, щоб їхня машина працювала надійно і довго.

Якщо ви керуєте дизельним авто, вам знайома ситуація, коли мотор важко заводиться в холодну пору року. Це може бути пов’язано з низьким цетановим числом пального.

UPG-дизель має показник 51+, що означає швидкий і плавний запуск двигуна навіть у мороз, менше шуму та вібрацій, оптимальну роботу паливної системи без зайвого навантаження.

«За якість відповідаємо іменем», – UPG

Якість пального починається задовго до того, як воно потрапить у бак вашого авто. В UPG це розуміють і контролюють кожен крок — від закупівлі на перевірених нафтопереробних заводах до моменту, коли ви вставляєте заправний пістолет у свій автомобіль. Але що це означає на практиці?

Власна логістика без компромісів

Пальне UPG проходить шлях у тисячі кілометрів, але без зайвих ризиків, бо компанія не покладається на сторонніх перевізників, а використовує власні залізничні цистерни. Вони не контактують із чужими вантажами, тому до пального не потрапляють небажані домішки. Доставка відбувається лише у нових резервуарах, що виключає забруднення або змішування з неякісними залишками.

«Ми не залежимо від сторонніх логістичних компаній, а самі контролюємо транспортування пального. Це виключає ризики, пов’язані зі змішуванням продуктів або порушенням якості», – Дмитро Петренко, директор з розвитку групи компаній UPG.

Тричі перевірили

Щоб бути впевненими у якості, кожна партія UPG проходить тестування у незалежних лабораторіях у США та Європі. Але на цьому контроль не закінчується. Перед тим, як пальне потрапить на АЗК, його додатково перевіряють у власній сертифікованій лабораторії UPG в Україні.

Таким чином пальне проходить подвійний або навіть потрійний контроль і лише після цього потрапляє до водіїв.

Пальне без посередників

UPG не купує пальне у випадкових постачальників, а завозить бензин безпосередньо з високотехнологічних заводів Німеччини, а дизель — зі США. Це дозволяє контролювати якість ще на етапі закупівлі, уникати фальсифікату, забезпечувати стабільний склад пального.

UPG робить усе, щоб водії отримували якісний продукт, а не грали в лотерею. Власна логістика, перевірка в лабораторіях та пряме постачання від найкращих НПЗ — це гарантія стабільної роботи вашого двигуна.

Коментар від UPG:

«Для нас якість – це не просто цифри в сертифікатах. Це довіра клієнтів, які щодня обирають UPG. Ми інвестуємо у власну логістику, закуповуємо пальне на найкращих НПЗ і дотримуємося міжнародних стандартів. Водії можуть бути впевнені: на UPG вони отримують найкраще».

Обираючи якісне пальне, водії інвестують у надійність свого автомобіля.