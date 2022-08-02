Збитки економіки України через зруйновану війною інфраструктуру перевищили $108 млрд - KSE

Порівняно з даними від червня загальна сума задокументованих збитків зросла на $12,8 млрд.

Станом на 1 серпня 2022 року обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшилась до $108,3 млрд або 2,9 трлн гривень.

Про це йдеться у аналітиці KSE Institute у співпраці з урядовими органами.

Порівняно з даними від 13 червня 2022 року загальна сума задокументованих збитків зросла на $12,8 млрд.

Основним фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла. Це найбільша частка у загальному обсязі збитків.

За останніми даними зруйновано та пошкодженого щонайменше 129,9 тис. житлових будівель, з яких 114,7 тис. – приватних будинків та 15,1 тис. – багатоквартирних. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок складають $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.

На другому місці у загальному обсязі прямих збитків від пошкоджень та руйнувань — сфера інфраструктури із сумою у $31,6 млрд. Внаслідок бойових дій збитки завдані підприємствам та промисловості оцінюються вже у $8,8 млрд.

Зростання загальної суми прямих задокументованих збитків повʼязане й зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів освіти, охорони здоровʼя та соціальної сфери. Станом на 27 липня 2022 року зруйновано 2217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медзаклади, що завдало збитків у $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери на понад $300 млн.

Загалом від початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105.2 тис легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгові центри, 28 нафтобаз.

За оцінками експертів загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $185 млрд або майже 5,4 трлн грн. Потреби у відновленні зросли на $19,9 млрд грн у порівнянні з останніми підрахунками через збільшення кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. 40% від цієї суми потрібні на відновлення житлового фонду — $75,3 млрд. Ще $42,3 млрд необхідні для відновлення інфраструктури України. $18.3 млрд та $17,5 млрд – потреби у відновленні промисловості й підприємств та агропромислового комплексу й земельних ресурсів відповідно.

Нагадаємо, за даними Милованова, відбудова України ставатиме у $30-100 мільярдів щорічно.

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