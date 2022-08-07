Збитки Миколаєва внаслідок російської агресії становлять майже 790 млн гривень - мер

Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували у Миколаєві близько 1200 будинків.

У ніч проти 7 серпня російські загарбники тричі обстріляли Миколаїв. Під удари потрапили промислові підприємства на околицях міста.

Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень.

Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич.

"Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено понад 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 – не підлягають відновленню)", - зазначив очільник міста.

Окрім житла в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів, серед яких:

49 закладів освіти;

44 об’єкти комунальної власності;

20 закладів культури;

17 закладів охорони здоров’я;

15 спортивних об’єктів;

4 заклади соціального захисту;

60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів загинули 132 мешканця міста (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей).

Нагадаємо, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом.

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