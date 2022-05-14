Збитки на понад 2 млрд грн: на Чернігівщині розпочинають відновлення медичної інфраструктури

Збитки на понад 2 млрд грн: на Чернігівщині розпочинають відновлення медичної інфраструктури

Окупанти повністю зруйнували в регіоні 8 медичних закладів та ще 37 лікарень пошкодили.

Протягом місяця, який Чернігівщина перебувала в окупації, російські війська свідомо нищили медичну систему в регіоні. Загальні збитки оцінюються в понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє МОЗ.

Російські загарбники вщент зруйнували 8 медичних закладів та ще 37 лікарень пошкодили.

МОЗ представив керівництву медичних закладів Чернігівщини своє бачення плану відновлення медичної інфраструктури у регіоні. Найближчими тижнями його мають обговорити на місцевому рівні.

"Зараз, після деокупації, ми хочемо не просто відбудувати зруйноване. Ми хочемо також модернізувати наявне відповідно до кращих міжнародних практик та стандартів. Аби Україна отримала сучасну мережу закладів охорони здоров'я, яка базуватиметься на принципі госпітальних округів та яка відповідатиме потребам та викликам сьогодення", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також повідомляється, що в межах кожного госпітального округу медичні заклади поділятимуться на надкластерні, кластерні та загальні. Очікується, що Чернігівщина матиме 2 надкластерні лікарні та щонайменше 4 кластерні.

Відновлення медичної інфраструктури в Україні здійснюватиметься коштами новостворених спеціалізованих фондів, позик міжнародних фінансових організацій, благодійних фондів тощо.

Нагадаємо, окупанти повністю знищили в Україні 101 лікарню.

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