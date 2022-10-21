Збитки України від російського вторгнення сягнули $127 мільярдів: що постраждало найбільше

Від червня до серпня 2022 року сума збитків, завдана інфраструктурі України, сягнула $31,5 млрд. Від початку повномасштабного вторгнення – понад $127 млрд.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

Найбільша частка в загальному обсязі збитків належить житловому фонду – 39,7%, або $50,5 млрд. У порівнянні з початком червня 2022 року ця сума зросла на $11,2 млрд.

За останніми даними, загалом пошкоджено та зруйновано 135 800 приватних та багатоквартирних будинків. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів становить 74,1 млн кв. метрів, що складає 7,3% від загальної площі житлового фонду країни.

На другому місці за обсягом збитків - сфера інфраструктури – 27,7%, або $35,3 млрд, з яких $26,6 млрд – внаслідок прямого руйнування доріг та $4,3 млрд – збитки залізниці. За червень–серпень 2022 року збитки, завдані залізничній інфраструктурі, зросли на $1,7 млрд.

Втрати активів бізнесу становлять щонайменше $9,9 млрд і продовжують зростати. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури.

Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 – це великі та середні підприємства. Очікується, що це число може бути вищим, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Світовий банк повідомив, що вартість відбудови України та її економіки вже сягає близько 349 мільярдів доларів США.

Шалені цифри: експерти підрахували збитки, завдані українській природі через війну

Читайте також: