Збій "Київстару" вплинув на банківську систему: як працюють термінали і банкомати

За інформацією НБУ, проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Незважаючи на масштабну кібератаку на "Київстар", банківська система працює у штатному режимі.

Про це передає пресслужба НБУ.

Як працюють банкомати та термінали

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Що з мобільними додатками банків

НБУ запевняє, що немає складнощів і у роботі мобільних додатків банків. Вони функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Все ж подекуди у торгових закладах карткою розрахуватися не вийде

Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi..

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нацбанк запевняє, що також працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Нагадаємо, 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Справу взялася розслідувати СБУ.

У компанії розповіли, чи постраждали персональні дані абонентів внаслідок хакерської атаки.

Увечері, 13 грудня, "Київстар" почав поступово відновлювати мобільний зв'язок по всій Україні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про проблеми в роботі "Київстару".

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