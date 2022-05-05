"Збудувати нову європейську країну": Шмигаль повідомив про зібрані $6,5 млрд на конференції донорів

"Збудувати нову європейську країну": Шмигаль повідомив про зібрані $6,5 млрд на конференції донорів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на Міжнародній донорській конференції, присвяченій збору коштів для постраждалої від війни України, зібрали 6,5 млрд дол.

Україна планує не просто відновити те, що було зруйноване агресором, а прагне збудувати нову європейську країну, наголосив голова уряду.

Про це Шмигаль повідомив після завершення конференції 5 травня.

"Сьогодні у Варшаві зібралися справжні друзі України! Дякую організаторам Міжнародної донорської конференції: Прем’єрам Польщі Матеушу Моравецькому й Швеції Магдалені Андерссон. Мобілізували $6,5 млрд! Цінуємо допомогу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Європарламенту Шарля Мішеля й усіх наших партнерів", – йдеться у повідомленні прем’єра.

"Україна планує не просто відновити те, що було зруйноване агресором, а прагне збудувати нову європейську країну. Кожен може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії – майбутньої України. Для цього ми створили Фонд відновлення України", – нагадав Шмигаль.

Він додав, що разом з президентом Володимиром Зеленським місяць тому закликали європейські міста допомогти українським побратимам. Велика Британія зголосилась опікуватися відновленням Київського регіону. Данія взяла під патронат Миколаїв. Греція готова допомагати Одесі.

"Це хороший старт. Харків, Суми, Чернігів, сотні містечок і сіл України також чекають допомоги. І я точно знаю, вони її отримають. Разом переможемо ворога, захистимо світ і відновимо Україну!" – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, Зеленський ініціював створення глобального проєкту United24, завдяки якому будь-хто з будь-якої країни зможе перерахувати кошти на підтримку України.

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції на підтримку України

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