Збитки на сотні мільйонів і заморожені рахунки: у Бразилії розслідують криптоаферу Карлоса Фузіями

Федеральна поліція Бразилії звернулася до редакції "СтопКору" із проханням допомогти притягнути до відповідальності Карлоса Фузіяму – японця бразильського походження, якого правоохоронці кількох країн підозрюють у створенні масштабних криптовалютних пірамід. На батьківщині ділку загрожує до 50 років позбавлення волі. "Відзначився" Фузіяма і в Україні, де орудувала його Mining Express.

Деталі заплутаної міжнародної афери на сотні мільйонів доларів – у розслідуванні Софії Куценко для "СтопКору".

Карлос Фузіяма відомий як організатор криптосхеми Mining Express, яка ошукала інвесторів у різних країнах, включно з Україною. У 2018 році компанія зареєструвалася в Україні, обіцяючи щоденний прибуток від хмарного майнінгу. Загальний обсяг залучених інвестицій сягнув 100 мільйонів доларів.

У січні 2025 року бразильські правоохоронці провели масштабну "Операцію Фортуіто 2". Було видано вісім ордерів на обшук у Ріо-де-Жанейро, Армасан-дус-Бузіос, Убераба та Сан-Жозе-дус-Кампус. Суди заморозили приватну власність бізнесмена на суму 300 мільйонів реалів. Серед арештованого майна – розкішний особняк площею 5 тисяч квадратних метрів вартістю близько 1,3 мільйона доларів.

За даними федеральної поліції, Фузіямі може загрожувати понад 50 років ув'язнення за сукупністю статей: злочинна організація, відмивання коштів, ухилення від валютного регулювання, шахрайське управління та незаконна діяльність фінансової установи.

Однак сам бізнесмен заперечує причетність до фінансових пірамід. Зокрема, він відмежовується від компанії D9 Club, яка завдала інвесторам збитків у розмірі 200 мільйонів реалів (близько 40 мільйонів доларів). Фузіяма стверджує, що його повне ім'я не фігурує в судових провадженнях. Проте в мережі збереглися відеокадри, де він отримує чек на 22 тисячі доларів як промоутер D9 Club.

Після розкриття цієї афери Фузіяма запустив Mining Express. Два роки по тому до схеми почали залучати бразильських інвесторів, що привернуло увагу місцевих правоохоронців. Фузіяму викликали на допит, але він не з'явився.

Цікаво, що 12 вересня 2022 року фігуранта запросили до міськради Ріо-де-Жанейро, де йому вручили медаль "Хрест за заслуги підприємця Жуселіну Кубічека" від "Бразильської академії заслуг". Промоутер пірамідальної схеми отримав звання "Міжнародна підприємницька особистість року".

"Бути вшанованим на бразильській землі – це безцінно, бути визнаним та відзначеним як один із найвидатніших інвесторів та підприємців в Азії", – написав тоді Фузіяма у своєму Instagram, де він має понад два мільйони підписників.

Водночас в Україні розслідування у справі Фузіями просувається повільно. За інсайдерською інформацією, за нього нібито особисто клопотав голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

На запит журналістів народний депутат відповів: "Абсолютно взагалі не знаю, про що йде мова".

Бразильська поліція готова висунути мільйонеру офіційні обвинувачення. Тепер головне питання – чи готові їхні українські колеги діяти так само рішуче та чи отримає міжнародний криптоаферист заслужене покарання.

Нагадаємо, Карлос Фузіяма, організатор грандіозної криптопіраміди, свого часу потрапив у поле зору правоохоронців не лише в Україні, а й далеко за її межами. Діяльністю його компанії "Майнінг Експрес", яка "нагріла" вкладників на понад мільярд гривень, зацікавилась слідча комісія в Бразилії, а в Японії, де кількість постраждалих вимірюється тисячами, ведуться цивільні процеси. А Інтерпол виписав аферисту "синю картку".